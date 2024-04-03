Создатели автобеспилотников рассказали о неразрешимой проблеме

Такую систему впервые представила компания Volvo в 2016 году. Она оснащена камерой и радаром и уникальна тем, что точно обнаруживает млекопитающих и тормозит, когда у водителя нет времени отреагировать вручную. Программа способна идентифицировать лосей, лошадей, косуль и оленей. Но загвоздка в том, что она не может отследить кенгуру; в этом Volvo призналась в 2017 году.