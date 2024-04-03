Создатели автобеспилотников рассказали о неразрешимой проблеме

В Австралии из-за кенгуру и валлаби ежегодно происходит от 12 до 16 тысяч аварий. В связи с этим водителям требуется специальная автомобильная система, которая бы отслеживала расстояние до животного и помогала быстрее реагировать, если оно выбежит на дорогу.
Такую систему впервые представила компания Volvo в 2016 году. Она оснащена камерой и радаром и уникальна тем, что точно обнаруживает млекопитающих и тормозит, когда у водителя нет времени отреагировать вручную. Программа способна идентифицировать лосей, лошадей, косуль и оленей. Но загвоздка в том, что она не может отследить кенгуру; в этом Volvo призналась в 2017 году.
Дело в том, что кенгуру — иррациональные животные. Они прыгают совершенно непредсказуемым образом, маневрируя в воздухе, чтобы сбить с толку хищников и убежать от них. Более того, млекопитающее в полете выглядит иначе, чем в состоянии покоя, что также затрудняет задачу обнаружения.
Если невозможно создать программу для обнаружения неуловимого животного, нужно придумывать альтернативные решения. Поэтому район местного самоуправления Юрободалла (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) планирует построить виртуальные ограждения (например, фары, активируемые для удержания животных подальше от дорог) вдоль точек частых столкновений с кенгуру и валлаби.
Ранее в Японии решили бороться с дикими животными при помощи роботов-волков.
Анна Морозова