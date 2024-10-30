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Создатель TikTok стал самым богатым человеком в Китае

Его состояние оценивается в несколько десятков миллиардов долларов.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

Основатель TikTok Чжан Имин стал самым богатым человеком в Китае. Его состояние оценивается в 49,3 миллиарда долларов (более 4,7 квадриллионов рублей). Об этом пишет Sky News.

41-летний предприниматель, которого прозвали «королем коротких видео», впервые возглавил рейтинг Hurun China Rich List, хотя в 2021 году ушел с поста ушел с поста генерального директора ByteDance — материнской компании TikTok.

Имин сместил с первой строчки рейтинга бизнесмена Чжуна Шаньшаня, владеющего компанией по производству бутилированной воды. Его состояние сократилось на 24% из-за сложной экономической ситуации в Китае в последние годы.

Ранее Forbes назвал самого богатейшего человека в США.