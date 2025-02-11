Создатель The Sims назвал скрытый замысел игры

«Вы покупаете эти вещи, которые должны сделать вас счастливыми. Но в какой-то момент они все начинают ломаться», — заметил создатель The Sims. Уилл Райт назвал всю бытовую технику в игре, которой игрок мог окружить своего персонажа — сима, «бомбой замедленного действия». При возгорании телевизора или газовой плиты мог возникнуть пожар, и это могло погубить персонажа.