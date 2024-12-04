Создатель первого винного города в России раскрыл его название и цель

Первый в России винный город получил название «Белый мыс» начнет работать в Геленджике весной 2025 года. Об этом в интервью «РБК Вино» рассказал его руководитель, предприниматель, ресторатор, автор и организатор крупнейших гастрономических событий Дмитрий Левицкий.
Идея создания винного города впервые появилась полтора года назад. Левицкого в проект пригласил другой известный ресторатор Аркадий Новиков. «Сначала я, конечно, мало что понял. Но когда я встретился с инвесторами — инициаторами проекта в первый раз, я, мягко говоря, обалдел — от масштаба, от самой задумки, от того, насколько проект пронизан правильными идеями», — говорит он.
Площадь винного города будет составлять более 40 тыс. кв.м. В нем будут располагаться лаборатория, дегустационные залы, винотека площадью 900 кв.м с самой большой коллекцией российского вина, современный интерактивный музей, посвященный российскому виноделию, и другие объекты.
Основой концепции, по словам Левицкого, стало желание сделать так, чтобы российское вино «не стояло статично на полках». При этом основными целями проекта он называет «развитие российского виноделия, поддержку российских виноделов и укрепление имиджа российского вина».
Мы предложили концепцию, в которой винодельни будут открывать в новом винном городе не винотеки, а рестораны и бары. Сначала они опасались, что у них нет опыта в организации, но этот опыт есть у нас, и мы готовы им делиться. В итоге винодельни поняли, что так они смогут не просто продавать вино, а рассказывать о нем. Точнее, оно само будет о себе рассказывать.
На территории винного города планируют открыть более 20 заведений. При этом для каждого была разработана собственная концепция. Например, ресторан «Нового света», по словам Левицкого, будет легким, веселым заведением, а ресторан «Массандры» — с отсылками к даче Чехова в Ялте. Также на территории винного города будет открыто два заведения в партнерстве с Аркадием Новиковым: флагманский ресторан «Белый мыс» и городское кафе «Чайка кричала».
Название и новый полюс Геленджика
Руководство проекта объявляло конкурс по выбору названия для винного города, однако ни один из предложенных вариантов не подошел, рассказал Левицкий. В итоге название было предложено командой дизайнера Артемия Лебедева.
«И когда команда Артемия Лебедева предложила идею названия “Белый мыс”, мы сразу за него схватились. В Геленджике есть две главные географические точки — Толстый мыс и Тонкий мыс. Все, кто живут или бывал в Геленджике, это знают. Слово “мыс” для Геленджика — главный географический атрибут. Поэтому Белый мыс станет третьей важной точкой для Геленджика», — говорит Левицкий.
По его словам, полное название проекта сейчас звучит как «Винный город Белый мыс». Логотип проекта будет легким и минималистичным и, как отметил Левицкий, будет соответствовать общей концепции.
Инвестор и подрядчик проекта
Инвестором строительства винного города выступает группа банка «Россия». По словам Левицкого, проект полностью коммерческий, без привлечения государственного финансирования. Суммарный объем инвестиций в проект Левицкий не озвучил, отметив, что «только инвестор знает общий объем».
Поддержку проекту оказывает мэрия Геленджика, но не выделяет финансирование.
Строительством объектов винного города занимается компания «Велесстрой», которая до этого возводила «СКА Арену» в Петербурге, Академию современного искусства в Москве, «Сириус» в Сочи. Главным архитектором выступает Марина Шпилько.
По словам Левицкого, для винного города был выбран дизайн, далекий от традиционных шато в стиле биотек.
«У нас нет ни одного угла, ни одной прямой линии. Форма винного города абсолютно уникальна, так как она растет из геометрии самого пространства — выглядит так, будто течет вода, растет лоза винограда. Почему еще выбран этот стиль — он предполагает дружбу со средой: в процессе не срубаются какие-то куски земли, все происходит бережно и с уважением к пространству, сохраняются деревья. У нас есть уже культовое место — там сквозь здание растет столетнее дерево», — отмечает он.
Архитектурным продолжением винного города станет набережная и яхтенный причал. Проектирование этих объектов сейчас ведется.
Лаборатория вина и исследования
Помимо винотек и ресторанов на территории винного города будет реализовано несколько научных и околонаучных проектов. Как отметил Левицкий, одним из них станет лабораторный центр, в котором будут проводить более 300 видов испытаний. Лабораторный центр будет состоять из двух частей. В первой расположится органолептическая лаборатория для дегустации и оценки вина, во второй — физико-химическая лаборатория для вина и других видов напитков.
Кроме того, компания Simple отвечает за открытие учебного корпуса, в котором разместят школу сомелье, виноделов, кавистов и дегустаторов.
«Строим и экспоцентр, и ивент-холл — это универсальная площадка, на которой можно будет и премию вручить, и концерт провести, и стендап, и вечеринку c диджеем. Еще будет кинотеатр пятизальный, будем смотреть хорошее кино, поставим даже кровати», — говорит он.