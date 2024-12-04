Создатель первого винного города в России раскрыл его название и цель

Мы предложили концепцию, в которой винодельни будут открывать в новом винном городе не винотеки, а рестораны и бары. Сначала они опасались, что у них нет опыта в организации, но этот опыт есть у нас, и мы готовы им делиться. В итоге винодельни поняли, что так они смогут не просто продавать вино, а рассказывать о нем. Точнее, оно само будет о себе рассказывать.