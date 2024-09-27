Созданы новые варианты антигенов для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вирусологи Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали варианты антигенов, которые могут стать основой новых вакцин против различных штаммов коронавируса. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences. Об этом сообщила пресс-служба вуза.