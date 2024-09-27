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Созданы новые варианты антигенов для борьбы с коронавирусом

При исследовании, белки, наработанные в клетках после двухэтапной иммунизации, и совмещенные с добавками, усиливающими иммунный ответ, приводили к выработке антител, которые взаимодействовали с S-белком варианта «омикрон».

Источник: AP 2023

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вирусологи Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали варианты антигенов, которые могут стать основой новых вакцин против различных штаммов коронавируса. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Сотрудники кафедры вирусологии биологического факультета МГУ предложили новые варианты антигенов для выработки антител к S-белку “омикрона”. Ученые смогли впервые показать такие результаты для полученной панели коронавирусных антигенов», — говорится в сообщении.

Авторы испытали антигены на мышах, подтвердив их эффективность. Белки, наработанные в клетках после двухэтапной иммунизации, и совмещенные с добавками (адъювантами), усиливающими иммунный ответ, приводили к выработке антител, которые взаимодействовали с S-белком варианта «омикрон».

«Мы полагаем, что полученная панель антигенов обладает потенциалом для создания универсальных вакцинных кандидатов против различных вариантов вируса SARS-CoV-2», — уточнила соавтор работы Екатерина Евтушенко, старший преподаватель кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, чьи слова приводятся в сообщении.