Создано эффективно уничтожающее вирусные частицы нанопокрытие

«Наше покрытие превосходит по антибактериальным и противовирусным свойствам уже существующие коммерческие продукты, причем это характерно в том числе и для очень тонких покрытий с расходом материала порядка одного грамма на квадратный метр. Его можно использовать для защиты медицинских инструментов, бытовой техники и строительных материалов», — заявил ведущий научный сотрудник Корейского института наук и технологий (Сеул) Чо Сохе, чьи слова приводит пресс-служба NRCST.