Создано безопасное для людей антитело, нейтрализующее яд паука — черной вдовы

Большинство этих негативных эффектов связано с воздействием молекул альфа-латротоксина, основного белкового компонента яда черной вдовы, на моторные нейроны и другие нервные клетки. Сейчас для подавления альфа-латротоксина используются антитела, извлеченные из сыворотки крови лошадей. Они способны эффективно нейтрализовать этот яд, но при этом они не полностью совместимы с человеческим иммунитетом, что иногда приводит к развитию опасных для жизни человека побочных эффектов от лечения.