Создание лунных баз: какая глубина защищает от космической радиации

Однако, если лунную базу построить на поверхности, подобно Международной космической станции (МКС) с металлической обшивкой, то уровень защиты будет значительно менее эффективным. В таком случае экипаж сможет оставаться на Луне всего около 10 месяцев, прежде чем радиационный фон достигнет опасных значений. Углубление такой базы на один метр под слоем реголита увеличит время безопасного пребывания до примерно одного года.