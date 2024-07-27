Для оценки радиационного фона будущих лунных баз, команда исследователей, включающая Цзиннань Го и Михаила Добындэ из Китайского университета науки и технологий в Хэфэе, разработала детализированную компьютерную модель Луны. В своей работе они использовали обширные данные, собранные с дозиметров американских кораблей программы «Аполлон», зонда LRO и китайского аппарата «Чанъэ-4».
По их расчетам, создание базы на глубине трёх метров под поверхностью Луны могло бы обеспечить людям возможность проживания там в течение более 20 лет, не превышая допустимые уровни радиационного облучения. Эта глубина обеспечивает надежную защиту от космической радиации и солнечной активности, делая такие базы безопасными для длительного пребывания.
Однако, если лунную базу построить на поверхности, подобно Международной космической станции (МКС) с металлической обшивкой, то уровень защиты будет значительно менее эффективным. В таком случае экипаж сможет оставаться на Луне всего около 10 месяцев, прежде чем радиационный фон достигнет опасных значений. Углубление такой базы на один метр под слоем реголита увеличит время безопасного пребывания до примерно одного года.
От лунных баз до сомнений о форме Земли и полётах в космос. Космонавт Олег Артемьев советует реагировать на такие утверждения с юмором, не пытаясь переубедить скептиков.
Нина Лютикова