Создание базы ВМФ России в Судане приостановили из-за войны в республике

Создание российской военно-морской базы в Порт-Судане поставлено на паузу из-за вооруженного конфликта в стране. Об этом РИА Новости заявил посол России в республике Андрей Черновол.
Он напомнил, что в 2020 году Москва и Хартум подписали соглашение, согласно которому Судан одобрил создание и размещение на его территории пункта базы ВМФ России.
«С учетом нынешнего военного конфликта движение по этому вопросу пока приостановлено», — отметил Черновол.
Согласно договоренностям, Судан на безвозмездной основе предоставляет России право использовать часть порта и прилегающую акваторию. Кроме того, численность личного состава ВМФ не должна превышать 300 человек. Также на территории страны не должно быть больше четырех кораблей РФ одновременно, в том числе и корабли с ядерной силовой установкой.
Стороны подписали соглашение, которое рассчитано на 25 лет. Оно может автоматически продлеваться каждые 10 лет при условии, что ни Москва, ни Хартум не подадут уведомление о том, что какая-либо из сторон отказывается от дальнейшего участия в договоренностях.