Создана вакцина, которая защищает от COVID-19 и гриппа одновременно

Новый препарат решает две ключевые проблемы существующих вакцин: необходимость хранения при экстремально низких температурах и недостаточную эффективность. Инновационная вакцина не только обеспечивает защиту от COVID-19 и гриппа, но и не требует сложных условий хранения, что значительно упрощает ее транспортировку и использование, особенно в странах с ограниченными ресурсами.