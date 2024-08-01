Создана нейросеть для выявления дипфейков по особым признакам

Как пояснил ученый, апскейлинг — это метод улучшения качества изображения путем увеличения его разрешения. Его суть в том, что с помощью специальных алгоритмов изображению добавляются дополнительные пиксели, что делает его более четким и детализированным. В случае с дипфейками апскейлинг используется для повышения качества сгенерированных искусственным интеллектом изображений, чтобы они выглядели более реалистично.