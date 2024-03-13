Создана методика склеивания твердых и мягких материалов при помощи тока

Это наблюдение натолкнуло ученых на мысль, что схожего результата можно добиться, если соединить мягкий материал с большим числом ионов и твердое вещество, которое хорошо проводит ток. Так, ученые наполнили солями полимерный гель из акриламида и соединили его с пластинкой из графита. Эти опыты показали, что через 30 секунд после начала движения тока между этими материалами возникла очень прочная связь, не позволяющая отделить гель от графита без его повреждения.