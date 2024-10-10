Создана методика оптической ранней диагностики болезней сердца

«Наши результаты открывают новые возможности для создания алгоритма автоматизированного скрининга ранних, зачастую малосиптомных стадий сердечно-сосудистых заболеваний. Его можно реализовать в компактных диагностических устройствах и в будущем применять в ходе массовых профилактических осмотров и диспансеризации населения нашей страны», — пояснил заместитель директора НМИЦ терапии и профилактической медицины (Москва) Антон Киселев, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Ученые пришли к такому выводу при анализе данных, которые были собраны при наблюдениях за состоянием здоровья пяти сотен добровольцев в возрасте от 21 года до 76 лет. Часть из них не страдала от нарушений сердечного ритма, гипертонии и прочих сбоев в работе системы кровообращения, тогда как у других было повышенное артериальное давление, хроническая ишемическая болезнь сердца или недавно перенесенный инфаркт миокарда.
Ученые провели замеры сердечного ритма у всех пациентов при помощи электрокардиографа, а также проследили за движением крови в пальцах их рук при помощи фотоплетизмографа — особого прибора, который просвечивает ткани тела при помощи света и отслеживает изменения в интенсивности излучения, проходящего через мелкие кровеносные сосуды. Ученые сопоставили оба набора замеров и проанализировали то, можно ли выявить сбои сердечного ритма при помощи этих данных.
Проведенный ими анализ показал, что нарастающие сбои в работе системы кровообращения значительно быстрее и сильнее отражались на характере наполнения кровью сосудов пальцев, чем перемены в вариабельности ритма сердца, которые можно измерить при помощи системы ЭКГ. Это проявлялось в том, что у больных значительно усиливалось влияние дыхания на ритмические изменения пальцевого кровенаполнения, а влияние систем регуляции артериального давления при этом снижалось.
В дополнение к этому, ученые обнаружили, что выявленные ими аномалии в наполнении сосудов пальцев усиливались по мере увеличения тяжести сердечно-сосудистой патологии: от минимальных при повышенном артериальном давлении до максимальных при ишемической болезни сердца и инфаркте миокарда. Это позволяет выявлять нарушения ритма и болезни сердца в автоматизированном режиме, без участия врача, причем делать это на самых первых этапах их развития, подытожили исследователи.
Об аритмии.
По статистике ВОЗ, мерцательная аритмия входит в число самых распространенных форм нарушенного сердечного ритма. Число ее носителей повышается примерно на 8−9% каждое десятилетие. В 2010 году, по данным ВОЗ, оно достигло 33 миллионов человек. Сейчас для ее лечения используются как лекарства, так и различные формы шоковой терапии, восстанавливающие нормальный сердечный ритм.