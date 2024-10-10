Создана методика оптической ранней диагностики болезней сердца

Ученые пришли к такому выводу при анализе данных, которые были собраны при наблюдениях за состоянием здоровья пяти сотен добровольцев в возрасте от 21 года до 76 лет. Часть из них не страдала от нарушений сердечного ритма, гипертонии и прочих сбоев в работе системы кровообращения, тогда как у других было повышенное артериальное давление, хроническая ишемическая болезнь сердца или недавно перенесенный инфаркт миокарда.