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20:30 (мск), источник: РБК Life

Создана интерактивная карта древних затонувших городов

От гигантской подводной пирамиды в Японии до древнегреческого Павлопетри.

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Источник: Francesco Ungaro/CC0

Британское издание Daily Mail опубликовало интерактивную карту затонувших городов по всему миру — от «проклятого» города в Германии до загадочной подводной пирамиды Йонагуни в Японии.

На схеме можно увидеть десятки древних поселений, в разные годы оказавшихся под водой. Среди них — древнегреческий город Павлопетри, который является одним из наиболее хорошо сохранившихся следов империи бронзового века. Также на карту нанесены средневековый город Рунгхольт, располагавшийся на тот момент в датском герцогстве Шлезвиг, и израильский Атлит-Ям — одно из старейших и крупнейших затонувших поселений, когда-либо обнаруженных.

Для того чтобы перемещаться по карте, достаточно зажать и перетаскивать курсор мыши. Чтобы повернуть карту, следует нажать на стрелку компаса в правом верхнем углу. Для увеличения или уменьшения масштаба используйте клавиши «+» и «-».

Незадолго до этого новозеландский ученый Ник Мортимер составил карту затонувшей Зеландии, которая появилась на Земле 80 млн лет назад. По мнению ученых, некогда этот континент была частью суперматерика Гондвана, включавшего в себя Африку, Антарктиду, Южную Америку и Австралию. Около 80 млн лет назад от огромного континента откололось несколько частей, в том числе Антарктида, Австралия и самая восточная часть — Зеландия.

Во время загрузки произошла ошибка.
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