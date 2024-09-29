Создан запоминающий форму в условиях Крайнего Севера сплав

Полученный сплав обладает антикоррозийными свойствами, что необходимо для безопасности в судостроении ледоколов для арктических регионов. Кроме того, встроенный в антипожарный прибор датчик из созданного сплава при возникновении возгорания меняет свои размеры и запускает систему тушения. После понижения температуры окружающей среды сплав возвращается в свое исходное состояние для повторной работы. Также сенсоры и датчики с памятью формой применяются в роботостроении, при изготовлении оборудования для нефтегазовой отрасли, автоматических шумоподавителей и виброгасителей, системах очистки распылителей и вибрационных экранов, а в перспективе, в аэрокосмической отрасли.