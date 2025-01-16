Создан новый ИИ-переводчик со 100 языков

Исследование показало, что у SEAMLESSM4T перевод на 23% точнее, чем у аналогов. Также у ИИ есть функции, позволяющие на 50% лучше аналогов приглушать фоновый шум и подстраиваться под изменения громкости голоса. Более того, нейросеть прошла тест на безопасность: она является нетоксичной и не подверженной гендерным стереотипам.