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Создан новый ИИ-переводчик со 100 языков

Он превзошел все существующие.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В последнее время искусственный интеллект стремительно развивается. Нейросети умеют писать стихи лучше людей, создают новости и рассказы, похожие на написанные человеком, и даже проходят тест Тьюринга. Теперь международная команда ученых из нескольких IT-компаний и университетов представила новую модель ИИ, которая позволяет переводить с одного языка на другой текст и звучащую речь. Описание проекта опубликовано в научном журнале Nature.

Нейросеть, получившая название SEAMLESSM4T, работает в нескольких режимах:

  • speech-to-speech — переводит реплики голосом автора или любым другим в зависимости от задачи. В этом режиме нейросеть переводит со 101 языка на 36 языков;
  • speech-to-text — превращает речь в текст и переводит на другой язык без озвучивания. Перевод осуществляется со 101 языка на 96 языков;
  • text-to-speech — преобразует текст на одном языке в речь на другом (с 96 языков на 36);
  • text-to-text — переводит текст на другой язык с 96 языков
  • automatic speech recognition — автоматически распознает речь; модель преобразует звучащую речь в текст без перевода. Доступны 96 языков.

Исследование показало, что у SEAMLESSM4T перевод на 23% точнее, чем у аналогов. Также у ИИ есть функции, позволяющие на 50% лучше аналогов приглушать фоновый шум и подстраиваться под изменения громкости голоса. Более того, нейросеть прошла тест на безопасность: она является нетоксичной и не подверженной гендерным стереотипам.

Специалисты планируют сделать ИИ-переводчик доступным для некоммерческого использования. По мнению разработчиков, модель способна значительно облегчить международное общение.

Ранее стало известно, что следователи в США ищут преступников с помощью искусственного интеллекта.