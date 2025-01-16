Создан новый ИИ-переводчик со 100 языков

В последнее время искусственный интеллект стремительно развивается. Нейросети умеют писать стихи лучше людей, создают новости и рассказы, похожие на написанные человеком, и даже проходят тест Тьюринга. Теперь международная команда ученых из нескольких IT-компаний и университетов представила новую модель ИИ, которая позволяет переводить с одного языка на другой текст и звучащую речь. Описание проекта опубликовано в научном журнале Nature.
Нейросеть, получившая название SEAMLESSM4T, работает в нескольких режимах:
- speech-to-speech — переводит реплики голосом автора или любым другим в зависимости от задачи. В этом режиме нейросеть переводит со 101 языка на 36 языков;
- speech-to-text — превращает речь в текст и переводит на другой язык без озвучивания. Перевод осуществляется со 101 языка на 96 языков;
- text-to-speech — преобразует текст на одном языке в речь на другом (с 96 языков на 36);
- text-to-text — переводит текст на другой язык с 96 языков
- automatic speech recognition — автоматически распознает речь; модель преобразует звучащую речь в текст без перевода. Доступны 96 языков.
Исследование показало, что у SEAMLESSM4T перевод на 23% точнее, чем у аналогов. Также у ИИ есть функции, позволяющие на 50% лучше аналогов приглушать фоновый шум и подстраиваться под изменения громкости голоса. Более того, нейросеть прошла тест на безопасность: она является нетоксичной и не подверженной гендерным стереотипам.
Специалисты планируют сделать ИИ-переводчик доступным для некоммерческого использования. По мнению разработчиков, модель способна значительно облегчить международное общение.
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