Создан метод оценки эффективности пропаганды борьбы с изменением климата

Аналогичным образом, просьба к участникам написать ребенку будущего поколения положительно повлияла на поддержку экологических действий в США и Бразилии, но отрицательно — на ситуацию в других странах, в частности, в ОАЭ и Сербии. В дополнение к этому, ссылки на моральность борьбы с глобальным потеплением усилили на 40% и 35% поддержку этих мер среди жителей Австралии и Гамбии, но снизили их поддержку среди японцев на 24%.