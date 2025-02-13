Союзмультфильм восстановит анимационные фильмы ко Дню Победы

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Союзмультфильм» восстановит 20 анимационных фильмов, созданных во время войны и в послевоенные годы. Среди них такие любимые ленты, как «Цветик — Семицветик», «Муха Цокотуха» и «Слон и Моська». Об этом сообщили в пресс-службе студии.