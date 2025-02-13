Союзмультфильм восстановит анимационные фильмы ко Дню Победы

«К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне “Союзмультфильм” представит для широкого показа 20 анимационных лент, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Реставрация включает в себя устранение технических дефектов, возникших из-за естественного устаревания пленки», — рассказали в пресс-службе.
В честь юбилея восстановленные фильмы будут показаны на специальных мероприятиях и показах. Коллекция включает анимационные «агитки», ленты, созданные во время эвакуации в Самарканд, а также картины, посвященные Великой Отечественной войне.
Зрители смогут увидеть такие фильмы, как «Муха Цокотуха» (1941, реж. Владимир Сутеев), «Лиса, Заяц и Петух» (1942, реж. Ольга Ходатаева), «Елка» (1942, реж. Михаил Цехановский и Пётр Носов), «Слон и Моська» (1941, реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис) и многие другие.
«Союзмультфильм» продолжает работу по сохранению и восстановлению классики отечественной анимации. За последние годы студия подготовила более 80 лент для кинотеатров, среди которых такие ленты, как «Щелкунчик», «Снежная королева» и «Тайна третьей планеты».
Ранее директор института детства Московского педагогического государственного университета, доктор педагогических наук Анна Алмазова рассказала, что чтобы приучить детей к восприятию советских художественных и мультипликационных фильмов, нужна особая педагогическая работа.