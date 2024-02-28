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«Союзмультфильм» проведет мастер-классы на Всемирном фестивале молодежи

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Союзмультфильм» проведет мастер-классы и кинопоказы для участников Всемирного фестиваля молодежи. В частности, актер Иван Охлобыстин, голосом которого говорит почтальон Печкин, расскажет о процессе озвучивания мультфильмов, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.
Источник: РИА "Новости"

«Гости Всемирного фестиваля молодежи смогут принять участие в программе мероприятий “Союзмультфильма”, часть из которых пройдет на специально организованном пространстве киностудии на федеральной территории “Сириус”», — говорится в сообщении.

В красочных интерьерах площадки и за ее пределами будут представлены тематические игры, мастер-классы, кинопоказы и квест на основе истории и современности одной из крупнейших российских киностудий.

Кроме того, у юных участников мероприятий будет возможность создать собственный мультфильм.

Своими опытом и знаниями с участниками поделятся и специальные гости серии мероприятий. Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва проведет дискуссию о том, как развитие технологий меняет кино и анимацию, а генеральный директор киностудии Борис Машковцев выступит с лекцией «Скрытые смыслы мультфильмов». Актер Иван Охлобыстин, голосом которого говорит почтальон Печкин, расскажет о процессе озвучивания мультфильмов.

«Наша анимация богата образами, сюжетами, техниками, которые давно стали частью мировой культуры, и знакомство с ней в обучающем и игровом форматах поможет гостям фестиваля из разных государств узнать больше о нашей стране. Язык мультфильмов понятен во всех уголках нашей планеты, поэтому участие в мероприятиях “Союзмультфильма” — замечательная возможность объединиться и творить вместе!», — сказала председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, слова которой цитирует пресс-служба.

По ее словам, с 2 по 6 марта на территории Фестиваля пройдет пятидневный интенсив по анимации для участников детской образовательной программы, которые проведут приглашенные педагоги от киностудии.

Также будут организованы специальные кинопоказы для участников и волонтеров. Так, в зоне «Кинозал» на Медальной площади будут транслироваться классические и современные картины «Союзмультфильма» с субтитрами. Зрители увидят такие ленты, как «Снежная королева», «Крокодил Гена», «Варежка», «Суворов. Великое путешествие», «Чинк: Хвостатый детектив».

Для гостей фестиваля также представят игровую квест-экскурсию. Игроки получат задания от персонажей мультфильмов и узнают факты из истории анимации.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них — иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события.

РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.