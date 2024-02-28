«Союзмультфильм» проведет мастер-классы на Всемирном фестивале молодежи

«Гости Всемирного фестиваля молодежи смогут принять участие в программе мероприятий “Союзмультфильма”, часть из которых пройдет на специально организованном пространстве киностудии на федеральной территории “Сириус”», — говорится в сообщении.
В красочных интерьерах площадки и за ее пределами будут представлены тематические игры, мастер-классы, кинопоказы и квест на основе истории и современности одной из крупнейших российских киностудий.
Своими опытом и знаниями с участниками поделятся и специальные гости серии мероприятий. Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва проведет дискуссию о том, как развитие технологий меняет кино и анимацию, а генеральный директор киностудии Борис Машковцев выступит с лекцией «Скрытые смыслы мультфильмов». Актер Иван Охлобыстин, голосом которого говорит почтальон Печкин, расскажет о процессе озвучивания мультфильмов.
«Наша анимация богата образами, сюжетами, техниками, которые давно стали частью мировой культуры, и знакомство с ней в обучающем и игровом форматах поможет гостям фестиваля из разных государств узнать больше о нашей стране. Язык мультфильмов понятен во всех уголках нашей планеты, поэтому участие в мероприятиях “Союзмультфильма” — замечательная возможность объединиться и творить вместе!», — сказала председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, слова которой цитирует пресс-служба.
Также будут организованы специальные кинопоказы для участников и волонтеров. Так, в зоне «Кинозал» на Медальной площади будут транслироваться классические и современные картины «Союзмультфильма» с субтитрами. Зрители увидят такие ленты, как «Снежная королева», «Крокодил Гена», «Варежка», «Суворов. Великое путешествие», «Чинк: Хвостатый детектив».
Для гостей фестиваля также представят игровую квест-экскурсию. Игроки получат задания от персонажей мультфильмов и узнают факты из истории анимации.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них — иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.