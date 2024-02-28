«Союзмультфильм» проведет мастер-классы на Всемирном фестивале молодежи

«Наша анимация богата образами, сюжетами, техниками, которые давно стали частью мировой культуры, и знакомство с ней в обучающем и игровом форматах поможет гостям фестиваля из разных государств узнать больше о нашей стране. Язык мультфильмов понятен во всех уголках нашей планеты, поэтому участие в мероприятиях “Союзмультфильма” — замечательная возможность объединиться и творить вместе!», — сказала председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, слова которой цитирует пресс-служба.