«Союз-2.1б» вывел на орбиту разгонный блок с 55 спутниками

Спутник «Ионосфера-М» весит 430 килограммов. Высота его рабочей орбиты — 820 километров. Аппараты будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями ее структуры, возмущениями электромагнитных полей, составом земной атмосферы и распределением озона в ее верхних слоях, а также контролировать радиационную обстановку.