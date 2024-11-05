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«Союз-2.1б» вывел на орбиту разгонный блок с 55 спутниками

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 5 ноя — РИА Новости. Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с двумя гелиофизическими спутниками «Ионосфера-М» и 53 малыми аппаратами, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ракета стартовала в 2.18 мск. Через минуту после отделения от ее третьей ступени «Фрегат» включит свой маршевый двигатель и начнет доставку аппаратов на рабочие орбиты.

Ожидается, что два спутника «Ионосфера-М» будут выведены на расчетную орбиту через 56 минут 15 секунд после старта, а уже после — малые аппараты.

Спутник «Ионосфера-М» весит 430 килограммов. Высота его рабочей орбиты — 820 километров. Аппараты будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями ее структуры, возмущениями электромагнитных полей, составом земной атмосферы и распределением озона в ее верхних слоях, а также контролировать радиационную обстановку.

Позднее группировку пополнят еще двумя такими спутниками и одним «Зондом-М».

В числе 53 малых аппаратов 28 спутников SITRO-AIS системы автоматической идентификации судов компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group), а также 16 студенческих спутников научно-образовательного проекта Space-π и первый российско-китайский студенческий спутник «Дружба АТУРК», а также аппараты Kowsar и Hodhod частной иранской компании Space Omid.