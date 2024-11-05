«Союз-2.1б» вывел на орбиту два спутника «Ионосфера-М»

Также на борту находятся 53 других попутных малых спутника (российских и зарубежных), разгонный блок еще продолжает выводить их на целевые орбиты.
В госкорпорации уточнили, что запуск был выполнен 5 ноября в 2:18 по московскому времени.
«Ракета-носитель отработала в штатном режиме», — рассказали в «Роскосмосе».
Там подчеркнули, что за 2024 год это был 13-й по счету пуск российской ракеты-носителя, а для космодрома Восточный — третий.
Космический аппарат «Ионосфера-М» предназначен для наблюдения физических явлений, возникающих в ионосфере Земли. Спутники «Ионосфера-М» № 1 и № 2 войдут в состав первой в России космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки. Другие два аппарата, № 3 и № 4, планируют вывести на орбиту в 2025 году.
«Восточный» — российский космодром, который расположен вблизи города Циолковский в Амурской области. Для отправки в космос с этого космодрома при помощи ракеты-носителя «Союз» два своих спутника России передал Иран. Аппараты Kowsar и Hodhod построила частная компания Space Omid. Как писало агентство Tasnim, запуск должен был стать первой такой попыткой для частного космического сектора Ирана.