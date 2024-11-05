«Союз-2.1б» вывел на орбиту два спутника «Ионосфера-М»

«Восточный» — российский космодром, который расположен вблизи города Циолковский в Амурской области. Для отправки в космос с этого космодрома при помощи ракеты-носителя «Союз» два своих спутника России передал Иран. Аппараты Kowsar и Hodhod построила частная компания Space Omid. Как писало агентство Tasnim, запуск должен был стать первой такой попыткой для частного космического сектора Ирана.