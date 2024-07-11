«Совы» оказались умнее «жаворонков». Масштабное исследование

Люди, которые предпочитают ложиться спать поздно, демонстрируют более высокие результаты в тестах на интеллект, мышление и память. Об этом говорится в новом исследовании, результаты которого публикует The Guardian.
В исследовании ученых из Имперского колледжа Лондона приняли участие 26 тыс. человек. Участники прошли тесты на интеллект, мышление, время реакции и память, что позволило исследователям проанализировать, как продолжительность, качество и тип сна влияют на когнитивные функции мозга.
В результате люди, которые ложатся спать поздно, продемонстрировали «превосходные когнитивные функции». Напротив, у «жаворонков» были самые низкие показатели.
Интересно, что ночным образом жизни отличаются творческие личности. Любителями засиживаться допоздна были художник Анри де Тулуз-Лотрек, писатель Джеймс Джойс, рэпер и дизайнер Канье Уэст и певица Леди Гага.
При этом исследование также показало, для продуктивной работы мозга важны не только время отхода ко сну, но и продолжительность сна. Те, кто спит от семи до девяти часов каждую ночь, показали лучшие результаты в когнитивных тестах, независимо от времени отхода ко сну.
Ранее подавляющее большинство россиян (74%) признались, что видят сны о работе. Для 28% опрошенных такие сновидения — дело привычное, для 46% — редкий случай, но тоже бывает. 22% респондентов не снятся рабочие ситуации, а 4% россиян вообще спят без сновидений. Чаще всего работу во сне видят жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Краснодарского края, Екатеринбурга и Свердловской области. Редко с этим явлением сталкиваются москвичи и петербуржцы.