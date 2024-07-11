«Совы» оказались умнее «жаворонков». Масштабное исследование

Ранее подавляющее большинство россиян (74%) признались, что видят сны о работе. Для 28% опрошенных такие сновидения — дело привычное, для 46% — редкий случай, но тоже бывает. 22% респондентов не снятся рабочие ситуации, а 4% россиян вообще спят без сновидений. Чаще всего работу во сне видят жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Краснодарского края, Екатеринбурга и Свердловской области. Редко с этим явлением сталкиваются москвичи и петербуржцы.