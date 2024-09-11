«Совы» оказались более склонными к диабету

Они выяснили, что люди с вечерним хронотипом в сравнении с теми, кто ложится спать рано, имеют более высокий индекс массы тела, больше жира в области талии и печени, а также более высокий риск развития диабета второго типа. Отметим, что предыдущие исследования связали поздний отход ко сну с нездоровым образом жизни — курением, неправильным питанием, недостаточной физической активностью.
В новом проекте участвовали более пяти тысяч человек: у них измерили показатели распределения жира в организме, ИМТ и окружность талии. У 1 526 участников специалисты оценили висцеральный и печеночный жир с помощью МРТ. Выяснилось, что у людей с вечерним хронотипом на 46% выше риск развития диабета второго типа в сравнении с теми, кто придерживается более раннего или промежуточного графика сна.
По словам ученых, биологические часы «сов» могут нарушаться из-за того, что они не могут подстраиваться под общепринятые рабочие и социальные графики. Это ведет к метаболическим сбоям и развитию диабета.
Также исследователи увидели, что «совы» имеют больший объем висцерального и печеночного жира. Это тоже способствует метаболическим нарушениям.
Ученые хотят продолжить исследование, чтобы выяснить, как изменение режима дня и приема пищи может улучшить метаболическое здоровье у людей с вечерним хронотипом. Как отмечает ведущий автор исследования доктор Йерун ван дер Вельде, «совы» могут попробовать скорректировать свой режим питания и сна для снижения риска развития диабета, но нужно больше данных для точных рекомендаций.
Добавим, что отслеживать уровень сахара крови критически важно, ведь диабет — заболевание коварное и незаметное. Именно поэтому нужно вовремя заняться снижением сахара при его повышенных значениях.