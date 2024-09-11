«Совы» оказались более склонными к диабету

В новом проекте участвовали более пяти тысяч человек: у них измерили показатели распределения жира в организме, ИМТ и окружность талии. У 1 526 участников специалисты оценили висцеральный и печеночный жир с помощью МРТ. Выяснилось, что у людей с вечерним хронотипом на 46% выше риск развития диабета второго типа в сравнении с теми, кто придерживается более раннего или промежуточного графика сна.