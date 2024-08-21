«Совы» и «жаворонки» по-разному тратят деньги, выяснили ученые

Как показало новое исследование, люди с хронотипом «сов» получают больше счастья и хороших ощущений от жизни, когда делают материальные покупки, приобретая различные вещи и предметы. «Жаворонки», напротив, максимальное удовлетворение получают от трат на то, что обещает им новый опыт — например, билеты в кино, музей или на концерт.