«Совы» и «жаворонки» по-разному тратят деньги, выяснили ученые

«Совы» и «жаворонки» — общеизвестные хронотипы, представители которых наиболее продуктивны в разное время суток. «Жаворонки» активны утром и до полудня, тогда как «совы» лучше всего справляются с делами ближе к вечеру.
Как показало новое исследование, люди с хронотипом «сов» получают больше счастья и хороших ощущений от жизни, когда делают материальные покупки, приобретая различные вещи и предметы. «Жаворонки», напротив, максимальное удовлетворение получают от трат на то, что обещает им новый опыт — например, билеты в кино, музей или на концерт.
По словам ученых, такая разница в подходах к расходам связана с субъективным восприятием времени, характерным для этих хронотипов.
Вечерние люди воспринимают время и прошедшие события как более отдаленные, поэтому им важнее владеть материальными объектами. Представители утреннего хронотипа склонны дольше удерживать впечатления, поэтому даже событие месячной давности оказывает на них сильное эмоциональное воздействие.