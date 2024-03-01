Совсем не Спасская. Какая башня Кремля изображена в паспорте России

Многие думают, что на внутренней стороне паспорта РФ изображена самая известная из башен Московского Кремля — Спасская. Но это вовсе не так. Какая же тогда? Ответ в материале aif.ru.
Если спросить у знакомых: «знаете ли вы, какая башня изображена на внутренней стороне обложки паспорта РФ?», многие задумаются. Кто-то даже не вспомнит, что там есть какая-то башня, а другие, скорее всего, ответят — Спасская. А вот и нет.
На самом деле это Водовзводная, или Свиблова башня, которая находится на углу Кремлёской набережной и Александровского сада. Именно так aif.ru ответили в экскурсионно-методическом отделе музея-заповедника «Московский Кремль». Такую же информацию можно найти на туристических и исторических ресурсах.
Почему Водовзводная?
Построена башня в 1488 году архитектором итальянского происхождения Антоном Фрязиным (настоящее имя Анто́нио Джила́рди). Второе название башни — Свиблово, которое происходит от боярского рода Свибло, представители которого жили рядом. А Водовзводной ее начали называть в 1633 году, когда здесь установили машину для подачи воды из Москвы-реки в Кремль. Она, своего рода, является прородительницей современного водопровода. Также у башни был портомойный плот, где полоскали белье. В 1805 году башню разобрали и построили заново, однако уже в 1812-м отступающая армия Наполеона взорвала объект. Восстала из пепла башня в 1819 году, а в 1937-м ее украсила рубиновая звезда. К слову, самая маленькая изо всех Кремлевских звезд. Размах лучей — три метра.
А после распада Советского Союза изображение Водовзводной башни выбрали для украшения внутренней обложки главного документа страны — паспорта.
Сколько башен у Кремля?
Всего их 20. Самая известная, конечно, Спасская. Ведь именно на ее фоне президент поздравляет нас с Новым годом, и на ней находятся знаменитые кремлевские куранты весом 25 тонн (не считая колоколов). К слову, за всю историю часы на башне меняли пять раз. Со сменой власти менялись и музыкальные предпочтения. Например, в XVIII веке куранты целый год играли немецкую песенку «Ах, мой милый Августин».
А Спасской башня называется по иконе Спаса Нерукотворного. Ее поместили над воротами со стороны Красной площади в середине XVII века.
Какая самая высокая башня?
Самая высокая башня Московского Кремля — Троицкая. Ее высота 80 метров. Это центральная проездная башня северо-западной стены Московского Кремля. Выходит к Александровскому саду. У башни шесть этажей, и еще два подвальных — здесь в
Какая самая маленькая башня?
Это Царская башня. Ее высота всего 16,7 метра. Башню можно увидеть со стороны Лобного места у храма Василия Блаженного. И вот что интересно: именно с этой башни любил наблюдать за тем, что происходит на Красной площади, Иван Грозный.
Какая самая «мощная» башня?
Самая северная из башен Московского Кремля — Угловая Арсенальная башня. Ее стены толщиной около четырех метров служили для защиты Кремля. Построил башню в 1492 году итальянский архитектор Пьетро Антонио Солари. Фундамент объекта уходит далеко под стены, а устойчивости башне придает расширенное книзу основание. Раньше внутри находился родник, что было очень кстати в случае осады крепости.
Почему звезды рубиновые?
Сегодня пять башен Кремля — Спасскую, Никольскую, Троицкую, Боровицкую и Водовзводную — украшают звезды. Они пришли на смену двуглавым орлам в 1935 году. Их изготовили из красной листовой меди и самоцветных камней, весили они до тонны каждая. Однако через пару лет стало понятно, что такие звезды не долговечные — самоцветы выцвели, да и сами звезды не вписывались в архитектурный ансамбль Кремля. Поэтому в 1937 году их заменили на рубиновые. А чтобы они ярко светились, на Московском электроламповом заводе изготовили специальные уникальные лампы.
Все звезды разного размера. Как мы сказали выше, самая маленькая горит на Водовзводной башне, в три метра. На Боровицкой и Троицкой башнях звезды по 3,2 и 3,5 метра, соответсвенно. А самые большие звезды горят на Спасской и Никольской башнях. Размах их лучей — 3,75 метра.