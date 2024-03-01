Совсем не Спасская. Какая башня Кремля изображена в паспорте России

Построена башня в 1488 году архитектором итальянского происхождения Антоном Фрязиным (настоящее имя Анто́нио Джила́рди). Второе название башни — Свиблово, которое происходит от боярского рода Свибло, представители которого жили рядом. А Водовзводной ее начали называть в 1633 году, когда здесь установили машину для подачи воды из Москвы-реки в Кремль. Она, своего рода, является прородительницей современного водопровода. Также у башни был портомойный плот, где полоскали белье. В 1805 году башню разобрали и построили заново, однако уже в 1812-м отступающая армия Наполеона взорвала объект. Восстала из пепла башня в 1819 году, а в 1937-м ее украсила рубиновая звезда. К слову, самая маленькая изо всех Кремлевских звезд. Размах лучей — три метра.