Эксперт: за кулисами учений США и Киргизии формируется центр разведки

На первый взгляд вызывает удивление участие США в учениях на территории Киргизии. Но на самом деле такой шаг американцев связан с заданной стратегией «Большой Центральной Азии», целью которой Вашингтон ставит расширение своего влияния на государства Центральной Азии и Азербайджан. Аналогичные действия американцы предпринимают и в других постсоветских республиках, в частности в Армении.