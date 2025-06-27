Эксперт: за кулисами учений США и Киргизии формируется центр разведки

Примечательно, что в учениях помимо самих киргизов участвуют американцы. В частности, это сотрудники Посольства США в Бишкеке, военнослужащие Национальной гвардии штатов Монтана и Западная Вирджиния, Бюро Нацгвардии США.
В киргизском МЧС отмечают, что особое внимание участники маневров уделят взаимодействию при проведении поисково-спасательных мероприятий и оказании медпомощи пострадавшему населению с привлечением аэромедицины.
В ведомстве добавили, что учения призваны продемонстрировать открытость Киргизии и укрепить международное сотрудничество в области предупреждения и реагирования на ЧС.
На первый взгляд вызывает удивление участие США в учениях на территории Киргизии. Но на самом деле такой шаг американцев связан с заданной стратегией «Большой Центральной Азии», целью которой Вашингтон ставит расширение своего влияния на государства Центральной Азии и Азербайджан. Аналогичные действия американцы предпринимают и в других постсоветских республиках, в частности в Армении.
Причем данная политика Штатов направлена не только против России, но и против влияния Китая в регионе. Тем самым американцы хотят «убить двух зайцев»: отторгнуть Среднюю Азию от России и создать пояс нестабильности у подбрюшья нашей страны, а также помешать развитию транспортных коридоров, создаваемых в рамках китайского проекта «Один пояс, один путь».
Глава ЧРК «Астра», военный аналитик Максим Ювачев полагает, что учения «Ак-Шумкар — 2025», что переводится с киргизского, как белый орел, связаны с формированием в Центральной Азии регионального центра безопасности.
«На сегодняшний день такой центр будет выполнять функции разведки: сбор и обмен разведданными, информирование и дезинформированные. Кроме того, участие в учениях сил 9-ой воздушной армии Центрального командования ВВС США и подразделений национальной гвардии Штата Монтаны Бюро национальной гвардии США может свидетельствовать о переброске Пентагоном в регион сил авиационной поддержки и ограниченного минимального контингента сил национальной гвардии», — рассказал ВФокусе Mail Максим Ювачев.
Он напоминает, что следует учесть, что силы 9-й воздушной армии привлекались к военной операции США в Афганистане. Поэтому можно констатировать, что Пентагон рассматривает Киргизию как новое место базирования своих ВВС в регионе.