Совместная работа: как заставить тело и разум действовать вместе

В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышла книга «Создай нового себя. Система развития для тех, кто устал начинать новую жизнь каждый понедельник» личностного психолога Майи Джикич. В ней специалист рассказывает о том, как собрать все части своего Я и научить их действовать согласованно.
Делимся новой методикой самотрансформации, которую предлагает специалист.
Запускаем колесо саморазвития
Мы можем обратиться к колесу саморазвития при возникновении любой проблемы с одной из частей внутреннего Я. К ним относится, например, невозможность исполнить свои желания или потеря ощущения полноты жизни и удовлетворенности ею даже в том случае, если мы достигли поставленных целей.
Мы не можем чего-то добиться или перестать чувствовать удовольствие по многим причинам. Например, нас могут преследовать навязчивые эмоции (стыд, вина, горе, обида или сожаление), устойчивые навязанные убеждения. Также каждый человек может страдать от пережитого неприятного опыта, даже если он произошел давно.
Начиная работать над собой, важно рассмотреть колесо саморазвития и действовать в таком порядке:
1. Заново откройте свои истинные потребности: то, что касается вас, а не окружающего мира. Важно научиться жить в мире с самим собой, прежде чем пытаться делать что-то ради других.
2. Восстановите силу воли. Это предполагает отказ от многих энергозатратных дел в пользу отдыха и улучшения самочувствия. Постарайтесь уменьшить число отвлекающих факторов и перенаправить силу воли на работу над собой.
3. Переосмыслите эмоции. Отказавшись от отвлекающих факторов и правил поведения, мы неизбежно сталкиваемся с навязчивыми эмоциями, которые сигнализируют нам о чем-то, связанном со старыми конструктами (когнитивными шаблонами, которые человек сам создает, а затем пытается подогнать их под те реалии, из которых состоит этот мир). Подумайте, какие чувства вас мучают, разберитесь, откуда они появились.
4. Исследуйте конструкты. Возможность проследить, как возникли эти конструкты в прошлом, помогут подготовиться к финальному шагу.
5. Обучитесь повторно. Важно обновить старые конструкты с помощью нового опыта.
Кажется странным обучаться чему-то повторно, однако это необходимо, так как некоторые части внутреннего Я могут быть заперты в прошлом.
Если научиться крутить это колесо саморазвития, мы сможем даже в тупике найти ресурсы для преодоления тех или иных проблем.
Долгосрочная цель
Общество часто диктует нам требования, которые необходимо выполнять, но мы можем найти время на саморазвитие. И вот как это сделать:
- найдите время. У большинства людей каждый день расписан поминутно, в списке дел есть важные и необходимые задачи. И в таком случае нужно осознать, на что вы готовы потратить свое время, что потеряете, но что вместо этого можете приобрести;
- найдите место. В первую очередь, отличным соратником в саморазвитии является уединение. Дело в том, что нахождение рядом других людей и даже напоминание о них могут вернуть вас к прежним привычкам, которые вы пытаетесь изменить, и увести от истинного погружения в себя;
- не критикуйте себя. Кажется, что помочь в саморазвитии может только ненависть к себе и критика, однако, как оказалось, все наоборот. Важно принимать свое текущее состояние, понимать, какие есть ограничения, и постараться выйти за эти рамки;
- не привязывайтесь к травмам. Некоторые психологические травмы могут выступать отличными мотиваторами. Поэтому кажется, что если их проработать, мы не сможем дальше действовать. Однако продолжать двигаться будут помогать любопытство, интерес и исследование. Мы начнем стремиться к успеху, если нам что-то интересно;
- наберитесь терпения. Разобраться в себе — задача сложная и долгая. И важно не бросить процесс саморазвития на полпути.
Из-за сложности процесса саморазвитие — это долгосрочная цель. Каким бы навыкам вы ни научились однажды — открывать истинные потребности, восстанавливать себя, переосмысливать эмоции, критически смотреть на убеждения или залечивать свои раны, — вы сможете практиковаться и развивать их до тех пор, пока дышите.
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