Совместная работа: как заставить тело и разум действовать вместе

3. Переосмыслите эмоции. Отказавшись от отвлекающих факторов и правил поведения, мы неизбежно сталкиваемся с навязчивыми эмоциями, которые сигнализируют нам о чем-то, связанном со старыми конструктами (когнитивными шаблонами, которые человек сам создает, а затем пытается подогнать их под те реалии, из которых состоит этот мир). Подумайте, какие чувства вас мучают, разберитесь, откуда они появились.