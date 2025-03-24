Совместить приятное с полезным. Названы топ-5 плюсов хорошего сна

Например, человек боится высоты, но во сне он может спрыгнуть с самолета. В осознанном сновидении мы в безопасности, можем замедлить время, контролировать падение и мягко приземлиться. Люди, испытавшие это, сообщали, что после того чувствовали себя в реальном мире намного. Их страх высоты сильно снизился, сообщает психиатр Дж. Тимоти Грин в своей статье «Осознанные сновидения и посттравматическое стрессовое расстройство». Если человек положительно воспримет наихудший сценарий, в его подсознании появятся новые нейронные связи. И это поможет избавиться от страхов навсегда.