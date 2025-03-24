Совместить приятное с полезным. Названы топ-5 плюсов хорошего сна

1. Сон улучшает навыки обучения
Исследователи Гарвардской медицинской школы выяснили, что ночной отдых помогает вспомнить и структурировать полученную информацию. Сон также может помогать улучшать память и повышать производительность. Например, если человек что-то учит, а потом идет спать, то информация усваивается в десять раз лучше, чем если бы он не спал, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на «Здоровое питание».
2. Сон снижает риск развития деменции
Исследователи из Технологического университета в Мельбурне изучали, как связаны фаза быстрого сна и деменция. Оказалось, что у пожилых, которые проводили только 17% своего сна в фазе быстрого сна (REM-фаза, для нее характерны сновидения), развивалось это заболевание. У тех, находился в REM-фазе 20% своего отдыха, риск развития деменции был заметно ниже. Таким образом, вероятность ее появления растет, когда фаза быстрого сна недостаточно продолжительна.
3. Сон помогает переживать эмоции
Ситуации, которые мы видим в снах, нереальны. Однако сопутствующие эмоции самые настоящие. Сновидения помогают переживать чувства. Согласно Scientific American, во время сна человек пытается отфильтровать эмоции из опыта, создавая воспоминания о них. Так мы переживаем эмоции.
4. Во сне совершенствуются практические навыки
Прежде всего это касается осознанных сновидений (во время них человек осознает, что спит). Стивен Лаберж в своей книге «Изучение мира осознанных сновидений» приводил в пример хирурга, который улучшал свои операционные навыки во сне. В итоге он начал выполнять многие операции намного быстрее, чем его среднестатистические коллеги. В осознанном сновидении можно улучшить практические навыки, так как пережитый опыт переносится с помощью памяти в реальное время.
5. Осознанные сны помогают преодолеть страхи
Например, человек боится высоты, но во сне он может спрыгнуть с самолета. В осознанном сновидении мы в безопасности, можем замедлить время, контролировать падение и мягко приземлиться. Люди, испытавшие это, сообщали, что после того чувствовали себя в реальном мире намного. Их страх высоты сильно снизился, сообщает психиатр Дж. Тимоти Грин в своей статье «Осознанные сновидения и посттравматическое стрессовое расстройство». Если человек положительно воспримет наихудший сценарий, в его подсознании появятся новые нейронные связи. И это поможет избавиться от страхов навсегда.
Ранее, кстати, исследователи назвали страшные последствия недосыпов.