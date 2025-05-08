Совладелицу «Монохрома» Алису Боху требуют привлечь к ответственности из-за слов о Дне Победы

Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.
«Всем плевать на чужой бизнес. Ноу комментс, как говорится», — написал админ. Подписчики в комментариях к посту выразили свое несогласие с такой позицией представителя бренда. В частности, люди писали о значимости празднования 80-летия Победы, а также о том, что закрытие магазина на день не идет ни в какое сравнение с важностью столь знаменательной даты. Также подписчики призывали к бойкоту бренда. В ответ админ грубо отреагировал на критику: «Вас забыла спросить. Спасибо за ваше мнение».
Спустя некоторое время все посты и комментарии были удалены админом, а на канале был размещен пост с извинениями от имени генерального директора «Монохрома» Николая Богдановича.
«Мы допустили колоссальную ошибку. Просто потому, что впервые в жизни не подумали над тем, что и как пишем (…) Работая в нашей стране, являясь частью национального колорита и культурного контекста, мы на деле, а не на словах всегда демонстрировали свое уважение к государственным, религиозным и развлекательным праздникам. От себя лично и от лица компании я искренне прошу прощения у всех, кого могли задеть наши необдуманные слова», — отмечается в посте.
Но после этого совладелица «Монохрома» и по совместительству жена Богдановича Алиса Боха, имеющая украинское происхождение, написала уже от своего имени: «Даже не могла подумать, что мой комментарий про закрытие магазина может вызвать столько негатива. Очень хочется послушать тех же комментаторов, кто пишет мне гадости, когда им отключат интернет».
Реакция на высказывания Бохи последовала не только от подписчиков канала, но и общественных объединений. В частности, движение «Зов народа» направило обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова стилиста.
«Считаю, что на первый раз следует привлечь ее к ответственности и выписать существенный штраф за антивоенные заявления и пренебрежение к памяти о Великой Победе. Надеюсь, это заставит ее в следующий раз думать головой, прежде чем делать подобные высказывания», — рассказал председатель движения Сергей Зайцев.