Совладелицу «Монохрома» Алису Боху требуют привлечь к ответственности из-за слов о Дне Победы

«Мы допустили колоссальную ошибку. Просто потому, что впервые в жизни не подумали над тем, что и как пишем (…) Работая в нашей стране, являясь частью национального колорита и культурного контекста, мы на деле, а не на словах всегда демонстрировали свое уважение к государственным, религиозным и развлекательным праздникам. От себя лично и от лица компании я искренне прошу прощения у всех, кого могли задеть наши необдуманные слова», — отмечается в посте.