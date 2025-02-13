Совфед предложил создать классы подготовки для детей иностранцев

С 1 апреля иностранные дети смогут поступать в российские школы, но только при наличии документа, подтверждающего их законное пребывание в стране. Также они должны будут пройти тестирование по русскому языку, чтобы подтвердить свои знания, достаточные для освоения школьной программы. Если ребенок не сдает тест, он не сможет учиться в школе, рассказали в Парламентской газете.
Сенаторы, включая председателя Комитета по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову, отметили, что текущие меры по обучению русскому языку недостаточны. Они предлагают использовать успешные практики из разных регионов России, такие как создание подготовительных классов, где иностранцы смогут изучать язык и знакомиться с российскими традициями.
Кроме того, сенаторы планируют сотрудничество с Международной организацией по русскому языку для подготовки детей до их приезда в Россию. Эта организация, созданная в 2023 году, включает представителей нескольких стран СНГ и направлена на поддержку русского языка.
В 2024 году количество центров открытого образования по изучению русского языка за границей значительно увеличилось, что позволяет большему числу иностранцев подготовиться к обучению в России.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.