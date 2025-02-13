Совфед предложил создать классы подготовки для детей иностранцев

С 1 апреля иностранные дети смогут поступать в российские школы, но только при наличии документа, подтверждающего их законное пребывание в стране. Также они должны будут пройти тестирование по русскому языку, чтобы подтвердить свои знания, достаточные для освоения школьной программы. Если ребенок не сдает тест, он не сможет учиться в школе, рассказали в Парламентской газете.