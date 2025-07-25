Совфед одобрил закон о штрафах за ненадлежащее воспитание детей

Законом повышаются штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или опекунами обязательств по содержанию, воспитанию и обучению их детей. Совершение данного административного правонарушения повлечёт за собой штраф в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей (сейчас от 100 до 500 рублей).