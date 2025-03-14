Совфед одобрил закон о повторном получении бесплатных земельных участков

По действующему на данный момент законодательству человек имеет право получить бесплатный земельный участок один раз. Новый закон, вносящий изменения в Земельный кодекс, позволит получить бесплатный участок повторно, если выделенный ранее невозможно использовать по прямому назначению из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также боевых действий.