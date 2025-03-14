Совфед одобрил закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий россиянам в некоторых случаях повторно получить бесплатный земельный участок от государства.
По действующему на данный момент законодательству человек имеет право получить бесплатный земельный участок один раз. Новый закон, вносящий изменения в Земельный кодекс, позволит получить бесплатный участок повторно, если выделенный ранее невозможно использовать по прямому назначению из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также боевых действий.
При этом право собственности на ранее полученный земельный участок сохраняется.
В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной земле наследникам Героев России либо Советского Союза, а также полных кавалеров ордена Славы, которые при жизни не воспользовались своим правом на получение участка.
А в июле глава государства предложил бесплатно передавать земли за устранение вреда природе. Кабмину поручено продумать порядок, по которому лица, за свой счет устранившие причиненный кем-то природе вред, могли бы получать очищенные таким образом земельные участки.