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Совфед одобрил закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Изменения в законодательстве затрагивают ситуации, когда изначально полученный от государства земельный участок нельзя использовать из-за чрезвычайных ситуаций или боевых действий.

Источник: РИА "Новости"

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий россиянам в некоторых случаях повторно получить бесплатный земельный участок от государства.

По действующему на данный момент законодательству человек имеет право получить бесплатный земельный участок один раз. Новый закон, вносящий изменения в Земельный кодекс, позволит получить бесплатный участок повторно, если выделенный ранее невозможно использовать по прямому назначению из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также боевых действий.

При этом право собственности на ранее полученный земельный участок сохраняется.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной земле наследникам Героев России либо Советского Союза, а также полных кавалеров ордена Славы, которые при жизни не воспользовались своим правом на получение участка.

А в июле глава государства предложил бесплатно передавать земли за устранение вреда природе. Кабмину поручено продумать порядок, по которому лица, за свой счет устранившие причиненный кем-то природе вред, могли бы получать очищенные таким образом земельные участки.