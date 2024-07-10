Совфед одобрил увеличение госпошлины за развод с 650 до 5 тыс. руб

Также повышаются госпошлины на другие услуги. Для выдачи аттестата нужно будет платить не 1,3 тыс., а 2 тыс. руб., за внесение изменений в документ — не 350 ₽, а 500 ₽, за выдачу дубликата — 2 тыс. руб., а не 1,3 тыс. руб.