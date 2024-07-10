Совфед одобрил увеличение госпошлины за развод с 650 до 5 тыс. руб

Решение действует как для брака, распавшегося при взаимном согласии, так и при разводе через суд. Пошлина за заключение брака осталась на прежнем уровне — 350 ₽
Также повышаются госпошлины на другие услуги. Для выдачи аттестата нужно будет платить не 1,3 тыс., а 2 тыс. руб., за внесение изменений в документ — не 350 ₽, а 500 ₽, за выдачу дубликата — 2 тыс. руб., а не 1,3 тыс. руб.
Госпошлина за смену имени повысится с 1,6 тыс. до 5 тыс. руб., за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния — с 650 до 700 ₽ Устанавливается госпошлина за регистрацию правил формирования долгосрочных сбережений в 3,5 тыс. руб. и за внесение в них изменений в 1,6 тыс. руб.
Кроме того, с 35 тыс. руб. до 400 тыс. руб. увеличивается пошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного монопольным законодательством (в случае естественных монополий — с 16 тыс. до 50 тыс. руб.). Также увеличиваются пошлины по сделкам с дорогой недвижимостью.