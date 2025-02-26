Совфед анонсировал эксперимент по доставке грузов в Китай дронами

По данным Минэкономразвития, которые были представлены на круглом столе, на данный момент действует 10 экспериментальных правовых режимов по тестированию дронов в 24 регионах России. В них принимают участие более 144 компаний. Один из таких экспериментов, который действует с 2022 года в Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах — доставка грузов «Почты России». По итогам первых трех лет эксперимента (в январе 2025-ого он был продлен еще на три года) целевые показатели экспериментально-правового режима не были достигнуты, следует из приведенных данных министерства. Еще осенью прошлого года представитель самой «Почты России», подводя предварительный итоги эксперимента, говорил о слишком высокой стоимости использования дронов. По его словам, перевозка 1 кг груза на маршруте из поселка Тазовский в село Антипаюта (находятся в Заполярье) с помощью беспилотника пока обходится в 152 раза дороже, чем на регулярном пилотируемом рейсе, и в 43 раза дороже чартера.