Совфед анонсировал эксперимент по доставке грузов в Китай дронами

Грузы будут доставляться из города Благовещенск Амурской области, который находится на границе с Китаем. По словам Шейкина, сейчас проект по созданию хаба прорабатывается совместно с правительством этого региона. Для его реализации на территории Благовещенска будет введен экспериментальный правовой режим, в рамках которого в Китай будут доставляться малогабаритные грузы весом до 50 кг, уточнил Шейкин РБК. Что именно будет перевозиться в рамках пилота, сроки его реализации и другие детали, он не сообщил.
Благовещенск, по мнению Шейкина, имеет высокий потенциал для развития трансграничной торговли. «Уникальное географическое положение и минимальное расстояние между берегами реки Амур делают этот маршрут идеальным для использования беспилотных летательных аппаратов. Такие перевозки позволят не только оптимизировать логистические процессы, но и откроют новые возможности для экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Будем активно продвигать эту инициативу на федеральном уровне», — дополнил сенатор.
По данным Минэкономразвития, которые были представлены на круглом столе, на данный момент действует 10 экспериментальных правовых режимов по тестированию дронов в 24 регионах России. В них принимают участие более 144 компаний. Один из таких экспериментов, который действует с 2022 года в Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах — доставка грузов «Почты России». По итогам первых трех лет эксперимента (в январе 2025-ого он был продлен еще на три года) целевые показатели экспериментально-правового режима не были достигнуты, следует из приведенных данных министерства. Еще осенью прошлого года представитель самой «Почты России», подводя предварительный итоги эксперимента, говорил о слишком высокой стоимости использования дронов. По его словам, перевозка 1 кг груза на маршруте из поселка Тазовский в село Антипаюта (находятся в Заполярье) с помощью беспилотника пока обходится в 152 раза дороже, чем на регулярном пилотируемом рейсе, и в 43 раза дороже чартера.
При этом в 2022 году регионы России начали массово вводить запреты на полеты беспилотников на своей территории. По данным на 2023 год такие запреты ввели 68 регионов. В марте 2024 года вступил в силу закон, который разрешил запускать беспилотники весом до 30 кг над населенными пунктами на высоте до 150 метров от земли или водоема, но только в светлое время суток. При соблюдении этих условий не потребуется подавать план перемещения дрона властям.
Есть ли у транспортного хаба перспективы
Минэкономразвития считает интересным эксперимент с доставкой грузов в Китай, сказал РБК директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства Владимир Волошин. По его словам, для реализации проекта нужно составить более детальную концепцию эксперимента, понять, какие именно гипотезы планируется проверить в его рамках. «Потребуется синхронизация законодательства двух стран и нахождение таких уникальных правовых механизмов, которые позволят сделать процесс доставки между двумя странами и безопасным, и эффективным. Насколько это целесообразно с экономической точки зрения, можно будет узнать после появления концепции и в ходе самой апробации», — считает Волошин.
Учитывая, что Китай находится на лидирующих позициях в мировой беспилотной аэрологистике, сотрудничество в рамках этого проекта будет полезным для России, считает гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов. «Необходимо брать в расчет растущий товарооборот между нашими странами. Данный фактор способен сделать экспериментально-правовой режим в Баговещенске экономически состоятельным. В этом плане перспективы международного транспортного хаба беспилотников там выглядят хорошо. Главное, найти юридический консенсус в части воздушного законодательства с партнерами из Китая», — считает Данилов.
Транспортные хабы с участием беспилотников — это перспективная идея, которая может помочь решить проблемы срочной доставки грузов из одной страны в другую, считает гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко. «Учитывая достаточно небольшое расстояние, климатические условия, потребность, проект видится возможным. А учитывая количество перевозимых товаров через границу в Благовещенске из Китая, наверное, даже экономически интересным», — говорит эксперт.
Козаренко считает, что перед тестированием между странами такую системную доставку нужно запустить внутри страны и показать готовность с технологической, программной и законодательной сторон. «Если у коллег получится решить такую задачу сразу на международном уровне, учитывая погранпосты, таможенную зону, разницу программного обеспечения стран и в целом законодательных норм, это будет решением сверх амбициозной задачи. Возможно ли такое решение? Да. Как скоро — зависит от выделяемых ресурсов, серьезности подходов тех, кто берет на себя обязательства», — рассуждает он.
Проект может быть успешным, если в рамках экспериментально-правового режима для доставки грузов из России в Китай будет упрощена процедура растаможивания, говорит гендиректор компании-производителя дронов «Русдронопорт», эксперт рынка «Аэронет» Национальной технологической инициативы Николай Ряшин. «Если инициатива направлена на сокращение сроков доставки товаров, то большее влияние имеет не способ доставки, а процедуры растоможки на границе. При перевозке грузов автомобилями проблемы возникают не из-за скорости движения, а из-за длительности бюрократических процедур, — рассуждает эксперт. — Если задача только в том, чтобы вместо суток трансграничной перевозки автомобилем тратить на доставку груза до погранпункта полчаса с помощью беспилотника, дальше этот груз может находиться несколько дней на растаможке. В таком случае глобально транспортный хаб вопросы трансграничной доставки грузов не решит, не сделает рабочие процессы легче».