Советы по правильной еде: эта система питания намного удлиняет жизнь женщин

В новом исследовании, опубликованном в пятницу в журнале JAMA Network Open, исследователи опросили 25 315 здоровых женщин, участвовавших в исследовании Women’s Health Study, об их рационе питания и собрали данные о крови и других биомаркерах в период с 1993 по 1996 год. Эти женщины были повторно оценены в период с 2018 по 2023 год.