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Советы от шеф-повара: как готовить экономно

Принято считать, что правильное питание — это дорого. С одной стороны, низкокачественные блюда фастфуда действительно дешевле хорошего куска говядины или рыбы. Но если правильно и серьёзно относиться к походу в магазин, то ваш бюджет не ощутит особой нагрузки. Главное — соблюдать ряд правил, рассказал шеф-повар, преподаватель Университета РОСБИОТЕХ Григорий Мосин.

Источник: Freepik

Подготовка к экономному потреблению начинается дома: надо прикинуть меню на ближайшие дни, проверить наличие в холодильнике и кладовке, перекусить. Голодным в магазин ходить нельзя.

Овощи нужно покупать немытые и на развес, а не мытые или в упаковке. А свежемороженые овощи (брокколи, цветная капуста, фасоль) в несезон ничем не хуже свежих, но стоят дешевле. И витаминов зачастую в них больше, говорит эксперт.

Вместо экзотических фруктов или дорогих в несезон ягод Григорий Мосин советует покупать качественные джемы и варенья. Это дешевле и дольше хранится.

Обращайте внимание на состав и срок годности. Иногда магазины делают скидку на товар с истекающим сроком годности: имеет смысл купить, если собираетесь пустить продукт в ход на днях.

«Не стоит пренебрегать продуктами со скидками по картам лояльности: это не слив плохой продукции, это стимулирующая акция, за которую платит поставщик», — объясняет эксперт.

Собственные торговые марки конкретной сети — тоже хороший вариант. Как правило, потребительские качества таких товаров не отличаются от дорогих брендов (очень часто эти бренды их и производят), а цена значительно ниже. Растительное масло — классический пример.

Мясо, рыбу лучше покупать большими кусками. Иногда лучше посмотреть рецепт засолки рыбы, купить свежую и приготовить самостоятельно. То же самое касается буженины, тушёнки и овощной икры. Это несложно, заключил Мосин.