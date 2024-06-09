Советы от шеф-повара: как готовить экономно

Подготовка к экономному потреблению начинается дома: надо прикинуть меню на ближайшие дни, проверить наличие в холодильнике и кладовке, перекусить. Голодным в магазин ходить нельзя.
Овощи нужно покупать немытые и на развес, а не мытые или в упаковке. А свежемороженые овощи (брокколи, цветная капуста, фасоль) в несезон ничем не хуже свежих, но стоят дешевле. И витаминов зачастую в них больше, говорит эксперт.
Вместо экзотических фруктов или дорогих в несезон ягод Григорий Мосин советует покупать качественные джемы и варенья. Это дешевле и дольше хранится.
Обращайте внимание на состав и срок годности. Иногда магазины делают скидку на товар с истекающим сроком годности: имеет смысл купить, если собираетесь пустить продукт в ход на днях.
«Не стоит пренебрегать продуктами со скидками по картам лояльности: это не слив плохой продукции, это стимулирующая акция, за которую платит поставщик», — объясняет эксперт.
Собственные торговые марки конкретной сети — тоже хороший вариант. Как правило, потребительские качества таких товаров не отличаются от дорогих брендов (очень часто эти бренды их и производят), а цена значительно ниже. Растительное масло — классический пример.
Мясо, рыбу лучше покупать большими кусками. Иногда лучше посмотреть рецепт засолки рыбы, купить свежую и приготовить самостоятельно. То же самое касается буженины, тушёнки и овощной икры. Это несложно, заключил Мосин.