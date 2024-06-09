Советы от шеф-повара: как готовить экономно

Овощи нужно покупать немытые и на развес, а не мытые или в упаковке. А свежемороженые овощи (брокколи, цветная капуста, фасоль) в несезон ничем не хуже свежих, но стоят дешевле. И витаминов зачастую в них больше, говорит эксперт.