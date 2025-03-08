Советы от экономиста: Россиянам рассказали, как поднять себе зарплату

Значительное число россиян изменили место работы в поисках повышения дохода. В 2024 году около 40% из тех, кто сменил работу за прошлый год, сделали это именно по этой причине. Особенно активно такая практика наблюдалась в сферах общепита и туризма. Это свидетельствует о том, что работники стремятся улучшить свои финансовые условия и готовы искать новые возможности для этого.