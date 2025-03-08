Советы от экономиста: Россиянам рассказали, как поднять себе зарплату

Взаимодействовать с работодателем, используя ультиматумы или поднимая вопрос о повышении зарплаты из-за личных обстоятельств, например, взятой ипотеки, не рекомендуется, отмечает специалист. Гораздо более убедительными окажутся аргументы, опирающиеся на вашу личную эффективность и дополнительные обязанности, которые вы взяли на себя в работе.
«Довольно часто на повышение зарплаты рассчитывают и те сотрудники, которые прошли программы повышения квалификации или освоили новые навыки, например, прошли языковые курсы, получили международные сертификаты», — пояснила Тарасова в беседе интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Значительное число россиян изменили место работы в поисках повышения дохода. В 2024 году около 40% из тех, кто сменил работу за прошлый год, сделали это именно по этой причине. Особенно активно такая практика наблюдалась в сферах общепита и туризма. Это свидетельствует о том, что работники стремятся улучшить свои финансовые условия и готовы искать новые возможности для этого.
Ранее в Росстате заявили, что динамика роста зарплат в РФ набрала рекордные за 16 лет темпы в декабре 2024 года. Среднемесячная номинальная оплата труда выросла на 21,9% в сравнении с периодом годичной давности. Последний раз такие показатели были в ноябре 2008, когда рост за год составил 22%.