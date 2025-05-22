Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советский военнослужащий вернулся в РФ после 40 лет пребывания в Афганистане

Сергей Красноперов попал в плен в 1985 году в ходе военного конфликта в регионе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Советский военнослужащий, который провел 40 лет в Афганистане, вернулся на родину, сообщает телеканал RT.

В 1985 году Сергей Красноперов попал в плен во время военного конфликта в регионе. Перед этим он самовольно оставил часть после ссоры с сослуживцами.

Сейчас Красноперову 60 лет. За эти годы он женился на местной девушке и завел большую семью. У него шестеро детей.

В Афганистане он поменял имя на Нурмомад и принял ислам. Мужчина занимается строительством дорог и работает на местной электростанции. Он прилетел в Россию, чтобы увидеть родных.