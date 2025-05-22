Советский военнослужащий вернулся в РФ после 40 лет пребывания в Афганистане

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Советский военнослужащий, который провел 40 лет в Афганистане, вернулся на родину, сообщает телеканал RT.
В 1985 году Сергей Красноперов попал в плен во время военного конфликта в регионе. Перед этим он самовольно оставил часть после ссоры с сослуживцами.
Сейчас Красноперову 60 лет. За эти годы он женился на местной девушке и завел большую семью. У него шестеро детей.
В Афганистане он поменял имя на Нурмомад и принял ислам. Мужчина занимается строительством дорог и работает на местной электростанции. Он прилетел в Россию, чтобы увидеть родных.