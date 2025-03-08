Советский дресс-код. Как в Кремле отмечали 8 марта, и в какие наряды наряжались женщины

Но большая часть приглашенных женщин приходила на приемы в платьях, которые сейчас трудно назвать торжественными. Как правило, это были платья-футляры, платья А-образного силуэта, глухие, длиной ниже колена. Часто они не скрывали, а лишь подчеркивали недостатки фигуры. И если судить по архивным фотографиям, то и парикмахеров перед приемами посещали далеко не все, ограничиваясь укладкой в домашних условиях, бигуди и даже париками. Из косметики допускалась лишь пудра и помада. Все же праздник 8 марта официально все еще имел политическое значение, а женщин приглашали на официальное мероприятие, а не на частную вечеринку. Да и молодых девушек на таких приемах было мало.