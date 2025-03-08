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Советский дресс-код. Как в Кремле отмечали 8 марта, и в какие наряды наряжались женщины

Праздник 8 марта в СССР носил идеологический оттенок. В этот день в Кремль приглашали особых гостей и устраивали для них торжественные банкеты и танцы.

Галина Брежнева, дочь Л.И.Брежнева (в центре), Р.М.Цвигун (крайняя справа). На одном из приемов по случаю 8 марта. Москва, 1970-е гг.
Галина Брежнева, дочь Л.И.Брежнева (в центре), Р.М.Цвигун (крайняя справа). На одном из приемов по случаю 8 марта. Москва, 1970-е гг.

Даешь план!

В первые годы Советской власти праздник 8 марта не был выходным. Наоборот, в этот день женщины на производстве были обязаны выполнить и перевыполнить план. Рабочие места украшались плакатами с призывами к классовой борьбе. Часто заработок перечислялся в помощь нуждающимся. Власти рассматривали женщин как особый трудовой резерв, который следует направить на строительство коммунизма. Сталин требовал буквально следующего: «Выковать из женщин армию работниц и крестьянок, которая будет бороться плечом к плечу с армией трудового пролетариата!».

Тем не менее, активистки в этот день боролись за облегчение женского труда. Например, в 1924 году они добились сокращения рабочего дня на два часа. Ну правда, действовало это послабление только 8 марта. Щедрый подарок для женщин.

В 1930-х годах на производствах стали проводить торжественные собрания и подводить итоги соцсоревнований. Отличившихся награждали дефицитными вещами — дарили пальто, ботинки, платья, давали премии по 40−60 рублей.

В эти же годы возник обычай писать вождям письма. Например, в 1940-ом году женский коллектив мясокомбината города Орска написал письмо Иосифу Сталину. В письме говорилось, как замечательно стало жить при новом строе. А женщины-строители из этого же города написали письмо Молотову с призывом помогать Сталину.

Р.М.Цвигун (вторая слева) и Галина Брежнева (третья слева) на одном из приемов по случаю 8 марта. Москва, 1970-е гг.
Р.М.Цвигун (вторая слева) и Галина Брежнева (третья слева) на одном из приемов по случаю 8 марта. Москва, 1970-е гг.

Сталинские приемы в Кремле

В Кремле праздничные мероприятия по случаю 8 марта стали проводить с 1935 года. Сначала это был торжественный обед, на который приглашались наиболее значимые для страны женщины: передовики, стахановки, летчицы, артистки, писательницы. Обеды проводили в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца, но позже столы стали накрывать и в других залах.

Во время войны ограничивались торжественными собраниями. Например, в 1942-ом году провели собрание в концертном зале им. Чайковского. На него пригласили врачей и ученых, женщин-командиров Красной армии и политруков, журналисток и писательниц. В довоенных традициях все подписали коллективное письмо Сталину, в котором выражали полное доверие вождю и готовность отдать жизнь за советский строй.

После войны торжественные кремлевские обеды возобновились. Лишь однажды было допущено исключение — в 1953 году, когда Сталин умер, и страна была в трауре.

Анна Дмитриевна Черненко (крайняя слева), Роза Михайловна Цвигун (вторая слева) и Виктория Петровна Брежнева (в центре) на одном из приемов по случаю 8 марта. Москва, 1970-е гг.
Анна Дмитриевна Черненко (крайняя слева), Роза Михайловна Цвигун (вторая слева) и Виктория Петровна Брежнева (в центре) на одном из приемов по случаю 8 марта. Москва, 1970-е гг.

Торжественные собрания Хрущева

При Никите Хрущеве 8 марта отмечали собраниями. В зал приглашали передовиков производства, лучших доярок и коммунисток. Особого дресс-кода не было. Женщины одевались по-деловому: тёмное скромное платье или костюм: юбка и пиджак. Единственное, чем в те годы можно было щегольнуть — это особым покроем воротничка блузки, рюшами, жабо или брошкой.

В лучших советских традициях перед женщинами зачитывали речи члены ЦК КПСС, потом выступали активистки и комсомолки, а после этого поздравления с трибуны зачитывали ткачихи, аспирантки и колхозницы.

В Кремле участницам вручали пригласительные билеты на ужин, который проводился в ресторанах Москвы. Тем не менее никаких вечерних нарядов тоже не предусматривалось. Все же 8 марта считался днем борьбы за права женщин и не предполагал щегольства.

Зарифа Алиева, супруга Гейдара Алиева (вторая слева) и Роза Цвигун (третья слева) водят хоровод на одном из приемов по случаю 8 марта. Москва, 1970-ее гг.
Зарифа Алиева, супруга Гейдара Алиева (вторая слева) и Роза Цвигун (третья слева) водят хоровод на одном из приемов по случаю 8 марта. Москва, 1970-ее гг.

Брежневские приемы

Только в 1965 году, когда секретарем ЦК КПСС стал Леонид Брежнев, 8 марта сделали выходным. Страна переживала расцвет экономики, и 8 марта стало восприниматься как семейный праздник чествования жен, сестёр и матерей.

В Кремле 8 марта стали устраивать торжественные приемы. Они включали в себя торжественный концерт и банкет, который заканчивался танцами. В Кремль по-прежнему приглашали только самых значимых женщин СССР: директоров фабрик, передовиков, выдающихся ученых, балерин, партийных работниц и жен партийных работников. Каждой из них отправляли особое приглашение и личное поздравление от Брежнева на открытке.

Сначала 8 марта отмечали во Дворце Съездов. Но с 1970-го года празднование проводили не в Кремле, а на Воробьевском шоссе в Доме приёмов. За мероприятие отвечали жёны советского руководства: Виктория Брежнева (она, как правило, первой произносила поздравительную речь) и Елена Подгорная. Ее муж Николай Подгорный был председателем президиума Верховного Совета СССР.

Роза Михайловна Цвигун (справа) танцует за руку с Лидией Дмитриевной Громыко (слева) — супругой министра иностранных дел СССР А.А.Громыко. Виктория Петровна Брежнева — в центре на заднем плане в белой блузке. Прием по случаю 8 марта. Москва, 1970-е гг.
Роза Михайловна Цвигун (справа) танцует за руку с Лидией Дмитриевной Громыко (слева) — супругой министра иностранных дел СССР А.А.Громыко. Виктория Петровна Брежнева — в центре на заднем плане в белой блузке. Прием по случаю 8 марта. Москва, 1970-е гг.

Наряды советских женщин на 8 марта

Казалось бы, в брежневские времена женщины должны были щеголять в бриллиантах, тем паче, что у всех кремлевских жён они были. Но дресс-код предполагал скромность. Поэтому из украшений допускались лишь серьги маленького и среднего размера, брошки, кольца и недорогие бусы. Платья должны были быть от колена и ниже, допускалось небольшое декольте, открывающее шею. Рукав был длинный или три четверти.

Вообще если бы кто-то из нынешних юных созданий попал бы на такой прием, то был бы очень удивлен, решив, что попал на собрание какого-нибудь провинциального женсовета. Женщины даже высшего общества в СССР старели и полнели рано. Фитнеса не было, а форму поддерживали только балерины, артистки и спортсменки. 35-летняя советская женщина выглядела на нынешние 45−50, а в 50 — еще старше. Тем не менее на приемах существовала своя мода и были свои законодатели.

Дочь первого заместителя председателя КГБ Семена Цвигуна Виолетта вспоминала, что её мать Роза Цвигун была законодательницей моды. Фасон платья, которое она каждый год шила себе на 8 марта, становился необыкновенно популярным в кремлевской среде и за ее пределами. После праздника Роза Цвигун ждала, когда ее подруги нашьют себе подобных нарядов, а потом шила новое платье, которое кардинально отличалось от предыдущего.

Например, в 1971 году она щеголяла в гипюровом платье с лиловыми цветами длиной в пол, а через год пришла в наглухо застегнутом черном костюме, отороченным норкой. Еще через год она надела вышитое цветами светлое платье из шелка, на плечи накинула серебристый шарф, а на ноги надела светлые туфли-лодочки.

Но большая часть приглашенных женщин приходила на приемы в платьях, которые сейчас трудно назвать торжественными. Как правило, это были платья-футляры, платья А-образного силуэта, глухие, длиной ниже колена. Часто они не скрывали, а лишь подчеркивали недостатки фигуры. И если судить по архивным фотографиям, то и парикмахеров перед приемами посещали далеко не все, ограничиваясь укладкой в домашних условиях, бигуди и даже париками. Из косметики допускалась лишь пудра и помада. Все же праздник 8 марта официально все еще имел политическое значение, а женщин приглашали на официальное мероприятие, а не на частную вечеринку. Да и молодых девушек на таких приемах было мало.

Приглашение на Кремлевский прием. 1969 г.
Приглашение на Кремлевский прием. 1969 г.

Особенности кремлевской «дискотеки»

Несмотря на то, что при Брежневе после банкета обязательно бывали танцы, мужчин на 8 марта не приглашали. То есть передовик производства не могла прийти на приём со своим мужем (про друга и речи быть не могло). На торжественном мероприятии присутствовали только члены правительства, но они держались особняком. На концерте они сидели в своей ложе, а после концерта уходили.

Поэтому женщинам, в том числе и кремлевским женам, приходилось танцевать друг с другом. Роза Цвигун могла танцевать с Лидией Громыко — женой члена политбюро Андрея Громыко, или с Татьяной Андроповой — женой председателя КГБ Юрия Андропова. Однажды ей даже довелось танцевать с примой Большого театра Ольгой Лепешинской. Дамы выдали «цыганочку». Впрочем, сами дамы высшего света считали такое положение дел нормальным и даже душевным. Ну вроде как «посидели с подружками».

Со временем блеск торжественных приёмов стал меркнуть. Приглашения становились все более блеклыми, а в 1981 году были отпечатаны на тонкой и более дешевой бумаге.

Майя Новик