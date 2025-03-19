Секреты Кеннеди: какие документы рассекретил Трамп об убийстве президента США

Из документа следует, что основанием для версии о причастности Москвы послужил анонимный звонок, который поступил в американское посольство в Австралии спустя несколько дней после трагедии. Звонивший человек представился польским водителем, который работает в посольстве СССР. Он во время телефонного разговора утверждал, что власти Страны Советов якобы профинансировали покушение на президента. Также аноним сообщил о том, что государства социалистического лагеря установили награду в 100 тысяч долларов за убийство американского лидера