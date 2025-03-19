Секреты Кеннеди: какие документы рассекретил Трамп об убийстве президента США

США опубликовали рассекреченные документы об убийствах 35-го президента страны Джона Кеннеди, его брата — 64-го генпрокурора Роберта Кеннеди и проповедника и активиста за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга. Обнародованы более тысячи документов, которые в общей сложности включают около 80 тысяч страниц архивных данных. Это следует из информации, размещенной на сайте Нацархива США.
Накануне указ о публикации рассекреченных данных подписал президент США Дональд Трамп. Согласно американскому законодательству, все документы об убийстве Кеннеди должны были быть обнародованы еще в 2017 году. Но тогда сначала Трамп во время своего первого срока, а затем и его преемник Джо Байден так и не решились на публикацию архивных данных.
Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. Он занимал пост главы государства менее трех лет. Согласно официальной версии, 35-го президента США застрелил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. При этом существует и множество других версий о причинах гибели 35-го президента США, включая конспирологические.
Причастность СССР к убийству Кеннеди и награда в 100 тысяч долларов
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и спецслужбы Австралии предпринимали все необходимые меры, чтобы не допустить обнародования данных о предполагаемой роли Советского Союза в подготовке покушения на Кеннеди.
«Благодарим за ваше письмо от 15 октября с рекомендацией не рассекречивать документ комиссии Уоррена CD-971. В настоящее время отсутствуют намерения публиковать материалы. Если этот вопрос возникнет в будущем, ваши аргументы дают все основания не допускать попадания документа в публичный доступ», — говорится в документе.
Из документа следует, что основанием для версии о причастности Москвы послужил анонимный звонок, который поступил в американское посольство в Австралии спустя несколько дней после трагедии. Звонивший человек представился польским водителем, который работает в посольстве СССР. Он во время телефонного разговора утверждал, что власти Страны Советов якобы профинансировали покушение на президента. Также аноним сообщил о том, что государства социалистического лагеря установили награду в 100 тысяч долларов за убийство американского лидера
Руководство Австралии посчитало, что звонил в посольство «психически неуравновешенный» человек. Кроме того, им не удалось установить личность звонившего, а значит, провести возможную проверку на предмет достоверности переданной им информации. Но тем не менее, американские спецслужбы и власти Австралии считали недопустимым публикацию данного документа.
Слежка ЦРУ за дипломатами и разведками стран-союзниц США
ЦРУ в 70-х годах XX столетия вело слежку не только за сотрудниками спецслужб недружественных стран, но и за дипломатическими работниками и разведчиками из государств-союзников Вашингтона.
Напомним, что двумя годами ранее в США уже была обнародована информация о слежке за дипломатами и представителями СМИ из Советского Союза, Кубы и Египта. На тот момент рассекреченные данные не привели к общественному резонансу, поскольку такие действия американских властей были вполне оправданы духом того времени.
Но обнародованные сейчас сведения раскрывают факт составления досье на дипломатов из Израиля, сотрудников Службы безопасности британской контрразведки (Ми-5) и Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (Ми-6), а также на членов Коммунистической партии Канады.
Торговля оружием ЦРУ
ЦРУ принимало участие в торговле оружием по всему миру, получая с этого прибыль.
В одном из рассекреченных документов приводятся сведения об экс-сотруднике ЦРУ Самуэле Каммингсе, который и был уличен в торговле оружием. Уточняется, что он выполнял роль посредника, а при его содействии ЦРУ фактически владело торговавшими оружием компаниями International Armament Corporation и Interamco.
Каммингс был по сути информатором ЦРУ, которое «получило значительную прибыль на этих транзакциях».
Кастро — не угроза США
Один из рассекреченных документов посвящен Кубе. В 1960-х режим Фиделя Кастро основывался на антиамериканских позициях, что еще в 1962 году привело к Карибскому кризису. В документе говорится, что кубинское руководство ни при каких обстоятельствах не вступит в прямой военный конфликт с США. Наибольшая опасность от Кастро, по мнению ЦРУ, могла исходить лишь в деятельности по поддержке антиамериканских сил в регионе.
Тотальное наблюдение за советскими гражданами
Из обнародованных документов следует, что ЦРУ вело тотальную слежку практически за всеми гражданами Советского Союза — от студентов до сотрудников «Аэрофлота». В первую очередь, под пристальным наблюдением находились сотрудники советских диппредставительств.
Кроме того, американцы для осуществления слежки активно прибегали к применению технических средств. В частности, документы гласят о том, что ЦРУ удалось установить прослушку на телефоны Посольства СССР в Токио.