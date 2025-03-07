Как выжили советские «робинзоны»: 49 дней без воды и еды в открытом океане

16 января на острове усилился ветер и пошел мокрый снег. В связи с ухудшением погодных условий находившиеся на плаву баржи решили пришвартовать их друг к другу. Ранним утром 17 января начался сильный шторм, который оборвал трос, соединявший «Т-36» и «Т-97». Обеим баржам, находившимся у берега грозило столкновение со скалами, поэтому в подобных ситуациях экипаж включал оба двигателя, чтобы отдалиться от берега, а затем выбрасывался якорь. Но на «Т-36» якорная цепь замерзла, поэтому зафиксировать свое местоположение членам экипажа баржи не удалось. В дальнейшем во время шторма судно несколько раз прибивало к берегу, и каждый раз экипаж включал двигатели, чтобы отдалиться от него. В это время экипажу «Т-97» удалось пришвартовать баржу и спастись. Экипаж «Т-36» вел борьбу со стихией в течение 10 часов.