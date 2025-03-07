Как выжили советские «робинзоны»: 49 дней без воды и еды в открытом океане

65 лет назад, 7 марта 1960 года американцами в Тихом океане была обнаружена находившаяся в неуправляемом дрейфе баржа «Т-36» с четырьмя советскими военнослужащими, которые провели 49 дней без запасов еды и питьевой воды. Подвиг советских военных вызвал широкий общественный резонанс как в самом СССР, так и в странах Запада.
Начало шторма и борьба со стихией
На Курильских островах баржи применялись для разгрузки прибывающих кораблей, которые из-за мелководья не могли вплотную подойти к берегу. «Т-36» несла службу у острова Итуруп. В ее экипаж входили четыре человека, командиром был младший сержант Асхат Зиганшин. Членами экипажа были рядовые Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский и Иван Федотов. Баржа была оборудована койками, печкой и радиостанцией. Члены экипажа фактически жили на барже и покидали ее только для посещения бани или культурных мероприятий.
С наступлением зимы 1959 года все баржи, кроме одной, были вызволены на сушу. На плаву оставалась только «Т-97», которая дожидалась прибытия задерживающегося корабля. В январе 1960 года было принято решение вернуть на воду баржу «Т-36», чтобы как можно скорее разгрузить ожидаемый на острове корабль. 15 января Зиганшину был выдан трехдневный паек на всех членов экипажа, поскольку прибытие судна ожидалось со дня на день.
16 января на острове усилился ветер и пошел мокрый снег. В связи с ухудшением погодных условий находившиеся на плаву баржи решили пришвартовать их друг к другу. Ранним утром 17 января начался сильный шторм, который оборвал трос, соединявший «Т-36» и «Т-97». Обеим баржам, находившимся у берега грозило столкновение со скалами, поэтому в подобных ситуациях экипаж включал оба двигателя, чтобы отдалиться от берега, а затем выбрасывался якорь. Но на «Т-36» якорная цепь замерзла, поэтому зафиксировать свое местоположение членам экипажа баржи не удалось. В дальнейшем во время шторма судно несколько раз прибивало к берегу, и каждый раз экипаж включал двигатели, чтобы отдалиться от него. В это время экипажу «Т-97» удалось пришвартовать баржу и спастись. Экипаж «Т-36» вел борьбу со стихией в течение 10 часов.
Около полудня 17 января бушевавший ветер изменил направление и начал выносить баржу уже в открытый океан. В такой ситуации экипаж баржи предпринял попытку выброситься на берег, но судно столкнулось со скалами и получило пробоину, которую в дальнейшем удалось залатать. Во время второй попытки на барже закончилось топливо, и судно вынесло в океан. Береговое командование после неудачных попыток обнаружить баржу пришло к выводу о гибели всех членов экипажа «Т-36».
Дрейф в открытом океане
В районе, где находилась баржа, на месяц закрывалось судоходство и полет авиации в связи с испытаниями баллистических ракет. Было очевидно, что до окончания зимы их искать не будут, поэтому члены экипажа решили экономить оставшиеся продукты, чтобы продержаться как можно дольше. В наличии было два ведра картошки, одна буханка хлеба, по 1,5 кг свиного сала, полторы банки тушенки, 1 кг крупы, чай, кофе и спички.
Для топки печки военнослужащие использовали все, что попадалось под руку: ящики, тряпки, бумагу и другие предметы. Спустя несколько дней «Т-36» вновь оказалась в эпицентре шторма. Во избежание затопления членам экипажа постоянно приходилось откачивать воду, а также сбивать вручную образовывавшуюся наледь.
Спустя две недели мясные запасы закончились. Из оставшегося картофеля и свиного жира военнослужащие варили подобие супа, состоящего из одной картофелины и столовой ложки свиного сала. Окончательно остатки еды были съедены к 24 февраля, после этого в ход пошли все подручные средства, которые хотя бы отдаленно могли напоминать еду: кожаные ремни, зубные порошки, кирзовые сапоги. Например, из кожаных ремней также варили подобие супа. Кирзу варили в океанской воде, чтобы из нее выварился гуталин, а затем жгли в печи и полученный уголь употребляли в пищу.
Спасение героев
В начале марта советскими военнослужащими были обнаружены несколько мимо проходящих суден, но все попытки подать им сигнал не увенчались успехом. 7 марта дрейфующим наконец улыбнулась удача. Около 15:00 баржу обнаружил патрульный самолет авианосца «Кирсардж», который следовал из Японии в США. Но судно изменило курс и направилось в место обнаружения баржи.
Прибывшие американцы обнаружили советских военнослужащих совершенно истощенными. Их накормили бульоном, хлебом и кофе. Американцы позже признавались, они были крайне удивлены тем, что советские военнослужащие, находясь даже на грани жизни и смерти, сохраняли самообладание и не набрасывались на пищу, а спокойно делились ею со своими товарищами.
Первые публикации о спасении героев появились в западной прессе 9 марта, а в советской — 12 марта 1960 года. 16 марта приветственную телеграмму военнослужащим направил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. В ней говорилось: «Мы гордимся и восхищаемся вашим славным подвигом, который представляет собой яркое проявление мужества и силы духа советских людей в борьбе с силами стихии. Ваш героизм, стойкость и выносливость служат примером безупречного выполнения воинского долга».
Возвращение в СССР и дальнейшая судьба
15 марта авианосец со спасенными прибыл в США, где в течение двух недель они проходили курс реабилитации. Затем советские военнослужащие сначала прибыли во Францию, откуда вылетели в Москву. Героям на родине устроили торжественную встречу.
В 1960 году все четверо военнослужащих были уволены в запас досрочно. Всем им предложили поступить в мореходное училище, Зиганшин, Крючковский и Поплавский согласились, а Федотов решил вернуться к своей жене и новорожденному сыну.
Зиганшин по окончании учебы работал на Ленинградской военно-морской базе. На пенсии сторожил яхты и катера. Скончался в июне 2017 года в возрасте 79 лет.
Федотов трудился на китобойном промысле во Владивостоке, а после перебрался на Камчатку, где работал на рыболовном судне. Ушел из жизни в 1999 году.
Поплавский посвятил свою оставшуюся жизнь участию в различных экспедициях, он на два года пережил своего товарища Федотова и умер в 2001 году.
Крючковский всю жизнь проработал на киевском судостроительном заводе. Он прожил дольше остальных членов экипажа «Т-36» и скончался в 2022 году.