Советские киномиры: 5 фильмов, которые сегодня смотрятся как пророчества

Некоторые из них были несколько странными опусами визуального искусства явно не для широкой аудитории, но все равно их были интересно смотреть — хотя бы для того, чтобы прослыть в узких кругах эстетов этаким рафинированным философом. Другие были забавными комедиями или романтическими драмами, которые можно посмотреть (и пересмотреть сто раз), уютно устроившись под одеялом с котом в обнимку. Но вот прошли годы, и мы вдруг с изумлением, тоской или ужасом узнаем: эти фильмы не просто точно и выпукло запечатлели эпоху — они заглянули за ее горизонт, предсказали будущее, в котором мы живем сегодня, с пугающей и безжалостной точностью.