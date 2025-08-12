«Советник Кремля» раскрыл план Путина перед Аляской

С таким заявлением выступил замдиректора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики РФ Дмитрий Суслов в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Издание называет его «доверенный советник Кремля по внешней политике», но официально он такой должности не занимает.
По словам Суслова, Путин едет на Аляску, чтобы предложить Трампу двусторонний российско-американский план перемирия, без участия Украины и Европы.
Ключевые условия этого плана, по утверждению эксперта, стали мягче, чем год назад. От Украины потребуют вывести войска только с оставшейся части Донбасса (а не из всех четырех областей). В ответ Россия может уйти из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Но линия фронта на остальных направлениях, то есть, в Херсонской и Запорожской областях, не изменится. Также главным и непреложным условием останется отказ Украины от вступления в НАТО.
Кроме этого, по мнению Суслова, в окончательные договоренности должны быть включены пункты о демилитаризации Украины и о конституционной реформе «в федеративном смысле».
Самое интересное в анализе Суслова — это ответ на вопрос, почему Трамп должен на это согласиться. По его мнению, президент США оказался в безвыходной ситуации из-за своих угроз ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии за покупку российской нефти. Эти страны никогда не согласятся, и Трампу придется либо отступить, показав слабость, либо ввязаться в тяжелейший торговый конфликт.
Успешный саммит по Украине, как считает Суслов, — это спасение для Трампа. «Он позволит ему обезвредить фитиль, который он неосторожно поджег, и даже заявить об исторической победе», — говорит эксперт. Именно поэтому в Кремле ожидают, что Трамп примет предложение Путина, так как для него это единственный «выход».