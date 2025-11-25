Советник главы офиса Зеленского: Киев надеется на прекращение огня до конца года

Как сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл провел встречи с российскими представителями в Абу-Даби. Позже Пентагон подтвердил эту информацию, уточнив, что консультации по урегулированию на Украине состоялись в понедельник вечером и во вторник. В то же время источники американского портала Axios утверждают, что в Абу-Даби также находится украинская делегация, в состав которой входит глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Кремль внимательно следит за сообщениями прессы о контактах представителей России и США в Абу-Даби, однако никаких новаций по этому направлению нет.