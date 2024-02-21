Советник гендиректора Росатома: мы уже создали 20-кубитный квантовый компьютер

Когда создавались классические компьютеры, было мнение, что тысячи таких вычислительных машин хватит на всю планету, потому что определенное есть количество задач и они будут решены. Да, построили компьютеры, задачи решили, но оказалось, что, пока решали эти задачи, обнаружили целый горизонт новых. В этом контексте мы пока не знаем, зачем нам нужен квантовый компьютер. Когда мы начнем решать те задачи, которые видим сегодня, то, конечно же, увидим новые горизонты, и вот там-то откроется что-то очень интересное. Так мыслят очень многие большие ученые — что по мере того, как ты начнешь работать, играть на этом компьютере, разные штучки запускать, разные алгоритмы, ты поймешь, для чего еще его можно применить, прямо вот очень существенно изменив нашу жизнь. Однако уже понятно, что с его помощью можно решать задачи моделирования веществ, химических или физических. Кстати, есть большое подозрение, что мощный квантовый компьютер будет построен на кремниевой технологии, как ни странно. Сейчас появляются только первые образцы. Кремниевая технология — это самая сложная технология, которой владеет человечество. И мы умеем делать миллиарды, десятки миллиардов транзисторов. А нам бы хотелось иметь хотя бы миллионы кубитов. И в целом понятно, что они могли быть реализованы на полупроводниковой, кремниевой платформе. Пока мы не умеем это делать так масштабно, но первые результаты получены. Все ждут, когда пойдет быстрое масштабирование. Если оно пойдет в кремниевые технологии, тогда, конечно, мы очень сильно все переключимся на это. Это первый момент. А второй момент — квантовый компьютер, когда вы спросили, чем он лучше, — он в каких-то задачах лучше радикально, а в каких-то он никогда не будет лучше.