Совет Федерации призывает к изменениям условий оплаты коммунальных услуг

Сенатор Айрат Гибатдинов написал обращение к главе Минстроя Иреку Файзуллину, в котором призвал изменить систему начисления платы за коммунальные услуги. По его словам, управляющие компании должны будут самостоятельно снижать стоимость платежей в случае неполного оказания ими услуг ЖКХ. Также за гражданами собираются закрепить право возврата выплаченных денег в судебном порядке без условия обязательного предварительного обращения в УК.
Сенатор отметил, что количество обращений с жалобами на неубранный снег или невывезенный мусор с начала этого года выросло в разы. Люди пытаются повлиять на свои управляющие компании самостоятельно, но не получают обратной связи.
«На фоне этого прозвучали публичные призывы не жаловаться, а самим снег убирать. То есть, делать то, за что заплатили. Исходя из такой логики, людям можно также предложить самим капремонты проводить, чтобы управляющие компании только получали деньги просто по факту своего существования», — отметил парламентарий.
Жилищный кодекс фиксирует права россиян на получение коммунальных услуг соответствующего качества в полном объеме, поэтому нарушение прав граждан должно приводить к санкциям для управляющих компаний. По словам сенатора, люди могут требовать снижения платы за ЖКУ или вообще полного возмещения денег.
Хоть инициатива и была выдвинута, сенатор отмечает, что реализовать ее будет непросто, так как даже очевидное неоказание коммунальных услуг придется доказывать через суд.