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Совет Федерации одобрил закон о запрете искажения религиозных символов

Совет Федерации поддержал законопроект, запрещающий искажение религиозных символов в рекламе, Интернете и средствах массовой информации.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Документ направлен на защиту изображений культовых зданий, объектов и геральдических знаков, включая кресты (христианство), полумесяцы (ислам), звезду Давида (иудаизм) и другие религиозные атрибуты.

Действие закона распространяется на СМИ, интернет-пространство, в том числе социальные сети, рекламные материалы, товары, вывески, а также государственную и муниципальную символику. Как отмечается в документе, его цель — защита чувств верующих граждан России и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в стране.

Ранее в РПЦ призвали всегда писать слово «Бог» с большой буквы, в том числе во фразеологизмах.