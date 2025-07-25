Совет Федерации одобрил закон о запрете искажения религиозных символов

Действие закона распространяется на СМИ, интернет-пространство, в том числе социальные сети, рекламные материалы, товары, вывески, а также государственную и муниципальную символику. Как отмечается в документе, его цель — защита чувств верующих граждан России и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в стране.