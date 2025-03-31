Совбез России оценил риски появления замкнутых мигрантских анклавов

Он отметил, что речь идет о территориях с компактным проживанием моноэтнических групп, которые, как правило, возникают в результате трудовой деятельности мигрантов в таких сферах, как торговля, строительство, общественное питание и сельское хозяйство.
«Это также формирует дополнительные риски возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки. К сожалению, это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах», — подчеркнул Гребенкин.
Он также обратил внимание на особую опасность мигрантов, находящихся в России незаконно и не выехавших после решения о выдворении. «По данным МВД России, число таких лиц в настоящее время превышает 670 тысяч», — добавил он.
Гребенкин указал на несбалансированную концентрацию мигрантов в некоторых городах, что создает значительную нагрузку на социальную инфраструктуру и приводит к другим проблемам. Например, в сфере школьного образования в некоторых учебных заведениях доля детей мигрантов может превышать половину, при этом многие из них не владеют русским языком и демонстрируют неподобающее поведение. Это негативно влияет на учебный процесс и может стать причиной общественного недовольства и конфликтов.
По информации МВД, в прошлом году было вынесено более 190 тысяч решений об административном выдворении, депортации и реадмиссии в отношении иностранцев, что на 30% больше, чем в 2022 году. Принудительно Россию покинули 157 тысяч иностранных граждан — на 45% больше по сравнению с предыдущим годом.
Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал ВФокусе Mail, какие опасности несет наличие большого количества мигрантов.