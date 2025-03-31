Совбез России оценил риски появления замкнутых мигрантских анклавов

Гребенкин указал на несбалансированную концентрацию мигрантов в некоторых городах, что создает значительную нагрузку на социальную инфраструктуру и приводит к другим проблемам. Например, в сфере школьного образования в некоторых учебных заведениях доля детей мигрантов может превышать половину, при этом многие из них не владеют русским языком и демонстрируют неподобающее поведение. Это негативно влияет на учебный процесс и может стать причиной общественного недовольства и конфликтов.