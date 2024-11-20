Социологи объяснили, откуда появились стереотипы о геймерах

Так, молодые геймеры стремятся есть ту пищу, на приготовление которой уходит мало времени и сил. При этом люди могут выбирать как менее здоровые продукты, такие как пицца и чипсы, так и более полезные, например, сэндвичи из ржаного хлеба с ломтиком куриной грудки.