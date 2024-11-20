Социологи объяснили, откуда появились стереотипы о геймерах

Образ геймера часто ассоциируется с нездоровым стилем жизни и плохим питанием. Датские социологи выяснили, что некоторые стереотипы уже не отражают современный половой состав геймерского сообщества и повседневные привычки его представителей. Об этом ученые рассказали на сайте Копенгагенского университета.
Социологи рассмотрели предыдущие научные работы и обнаружили, что во многих из них рассматриваются геймеры, участвующие в LAN-вечеринках — собраниях для совместных компьютерных игр по сети. Количество игроков на них может колебаться от нескольких до десятков тысяч человек.
На таких вечеринках часто изобилует нездоровая еда, такая как пицца, чипсы, энергетические и газированные напитки. Названные продукты авторы работы предлагают обозначать термином «игровая еда», которая стала своеобразным символом геймеров. По словам авторов исследования, во многом именно это повлияло на появление стереотипов о любителях компьютерных игр.
Однако у геймеров повседневное меню отличается. Проанализировав пищевые привычки геймеров, социологи пришли к выводу о том, что на них влияют пол, возраст и социальная активность.
Так, молодые геймеры стремятся есть ту пищу, на приготовление которой уходит мало времени и сил. При этом люди могут выбирать как менее здоровые продукты, такие как пицца и чипсы, так и более полезные, например, сэндвичи из ржаного хлеба с ломтиком куриной грудки.
Также социологи выявили различия в отношении к еде и бытовых привычках у женщин и мужчин. Первые больше заботятся о здоровье и стараются поддерживать чистоту, чем вторые.
Помимо прочего, выяснилось, что раньше любители компьютерных игр были в основном мужчины, что отчасти подкрепляло стереотип о «геймерах-неряхах» с нездоровым образом жизни. Однако со временем, с увеличением женского контингента, ситуация в этом плане изменилась.
Ранее ученые увидели вредные стереотипы в мультфильмах с косоглазыми героями.