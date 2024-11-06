Сотрясение мозга может привести к психическим нарушениям после родов

Черепно-мозговая травма повышала риск тяжелых психических заболеваний на 25%, даже с учетом таких факторов, как возраст и доход. Самые заметные результаты зафиксировали у тех, у кого не было психиатрического диагноза до травмы. Так, вероятность развития тяжелых психических расстройств среди них оказалась на 33% выше по сравнению с людьми без ЧМТ.