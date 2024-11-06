Сотрясение мозга может привести к психическим нарушениям после родов

Исследование охватило более 750 тысяч рожениц из провинции Онтарио. За ними наблюдали 10 лет, с 2007 по 2017 год. Состояние участниц отслеживали в течение 14 лет после родов.
Выяснилось, что среди тех, кто ранее перенес сотрясение мозга, 11% испытывали тяжелые психические нарушения. При этом среди участниц без такой травмы показатель составил всего 7%.
Черепно-мозговая травма повышала риск тяжелых психических заболеваний на 25%, даже с учетом таких факторов, как возраст и доход. Самые заметные результаты зафиксировали у тех, у кого не было психиатрического диагноза до травмы. Так, вероятность развития тяжелых психических расстройств среди них оказалась на 33% выше по сравнению с людьми без ЧМТ.
По словам старшего автора исследования доктора Хилари Брауна, физические и эмоциональные нагрузки, связанные с уходом за детьми, могут усиливать последствия травмы. Он отметил, что сон имеет критическое значение для восстановления после повреждений головы, при этом родители младенцев часто недосыпают.
Исследователи подчеркивают, что нужна ранняя диагностика таких пациентов в рамках дородового ухода. Для сохранения их психического здоровья важна длительная поддержка, учитывающая травму.
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