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Сотрясение мозга может привести к психическим нарушениям после родов

У женщин, получивших травму головы, возрастает риск возникновения психических нарушений после родов. Это выяснили ученые из Университета Торонто в Канаде.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Исследование охватило более 750 тысяч рожениц из провинции Онтарио. За ними наблюдали 10 лет, с 2007 по 2017 год. Состояние участниц отслеживали в течение 14 лет после родов.

Выяснилось, что среди тех, кто ранее перенес сотрясение мозга, 11% испытывали тяжелые психические нарушения. При этом среди участниц без такой травмы показатель составил всего 7%.

Черепно-мозговая травма повышала риск тяжелых психических заболеваний на 25%, даже с учетом таких факторов, как возраст и доход. Самые заметные результаты зафиксировали у тех, у кого не было психиатрического диагноза до травмы. Так, вероятность развития тяжелых психических расстройств среди них оказалась на 33% выше по сравнению с людьми без ЧМТ.

По словам старшего автора исследования доктора Хилари Брауна, физические и эмоциональные нагрузки, связанные с уходом за детьми, могут усиливать последствия травмы. Он отметил, что сон имеет критическое значение для восстановления после повреждений головы, при этом родители младенцев часто недосыпают.

Когнитивные нарушения, связанные с дефицитом сна, повышенная чувствительность к свету и звукам, а также стресс от ухода за ребенком усиливают симптомы травмы. Это может повышать риск развития психических расстройств.

Исследователи подчеркивают, что нужна ранняя диагностика таких пациентов в рамках дородового ухода. Для сохранения их психического здоровья важна длительная поддержка, учитывающая травму.